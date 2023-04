Avec sa stratégie Apple Silicon, la firme de Cupertino a développé de nouveaux processeurs ARM pour ses MacBook et Mac qui viennent remplacer les processeurs Intel habituellement utilisés.

La puce Apple M2 constitue la deuxième génération de ces processeurs et a été dévoilée durant l'événement WWDC 2022 en juin dernier. Elle équipe principalement le MacBook Air et le MacBook 13, tandis que les MacBook Pro 14 et 16 profitent de variations M2 Pro et M2 Ultra.

Si elle poursuit l'effort d'Apple pour faire passer tous ses produits électroniques à l'architecture ARM, le marché des PC est en phase de décroissance post-pandémie, affectant les ventes mondiales.

Arrêt de production pour Apple M2

Moins touchée que d'autres, Apple en subit néanmoins les effets et voit aussi ses ventes se tasser. Selon le média coréen The Elec, la firme aurait donc décidé de stopper la production de la puce M2 en janvier et février.

C'est toute la chaîne de production, du fondeur TSMC à ses partenaires, qui serait ainsi affectée par cette décision. La production aurait pris après le mois de février mais seulement à la moitié des niveaux de production antérieurs.

Le chiffre d'affaires d'Apple était en baisse de 5% sur un an pour son premier trimestre fiscal 2023 (qui couvre la fin d'année 2022), laissant entendre que la firme perd du terrain sur les iPhone mais aussi du côté des MacBook et des objets connectés.

Des projets incertains dans un marché compliqué

Le site MacRumors rappelle que le CEO d'Apple Tim Cook indiquait en début d'année que le marché des PC était problématique et se contractait, même si la transition vers ARM permettait à l'entreprise de conserver des perspectives positives à moyen terme, même si le court terme n'est pas favorable.

Pour le moment, le flou est de mise sur les projets d'Apple, certains produits étant toujours proposés avec puce Apple M1 (datant de 2020) tandis qu'il n'y a pas de signes de l'arrivée de nouveautés concernant l'iMac ou le Mac Studio.

Sans compter une puce Apple M3 passant à la gravure en 3 nm qui pourrait arriver dans le courant de l'année, à moins qu'Apple ne laisse filer plus d'une année entre la génération actuelle et la suivante.