L'attente aura été longue, surtout au regard des rumeurs qui annonçaient les produits chaque trimestre ou presque, mais elle finit par se concrétiser : voici venir les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 armés de puces ARM Apple M2 Pro et M2 Max (40 et 67 milliards de transistors, respectivement).

Cassons le suspens tout de suite : elles ne sont pas passées au 3 nm (TSMC vient tout juste de lancer la production de masse) et restent gravées en 5 nm, comme la puce Apple M2 lancée l'été dernier.

En revanche, le processeur M2 Pro promet d'être 20% plus rapide que le M1 Pro avec une bande passante de 200 Go/s (deux fois plus que la puce M2) et jusqu'à 32 Go de mémoire unifiée.

Il comprend jusqu'à 12 coeurs CPU et 19 coeurs GPU, tandis que le processeur Apple M2 Max offre 12 coeurs CPU et 38 coeurs GPU avec la possibilité de gérer jusqu'à 96 Go de mémoire unifiée et 400 Go/s de bande passante mémoire.

WiFi 6E et HDMI 2.1

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 ne changent pas beaucoup de style et conservent leur encoche pour la caméra FaceTime HD et conservent un affichage Liquid Retina XDR capable d'afficher 1 milliard de couleurs et profitant d'un rafraîchissement dynamique 120 Hz grâce à la technologie ProMotion.

On notera la présence du WiFi 6E (utilisation d'une troisième bande 6 GHz, en plus du 2,4 GHz et du 5 GHz) et le support du HDMI 2.1, en plus des connectiques USB-C / Thunderbolt 4 et USB 4, sans compter un port pour carte mémoire SDXC.

La recharge se fera via le port d'alimentation magnétique MagSafe pour une autonomie de 12 à 15 heures selon les modèles et les machines sont capables de gérer un affichage 8K 60 Hz ou 4K en 240 Hz.

Des tarifs toujours élevés

Le clavier est toujours de type Magic Keyboard avec lecteur d'empreintes digitales Touch ID intégré et un grand Trackpad Force Touch supportant la pression et les gestes Multi Touch.

Si Apple n'a pas fait de conférence de presse officielle, la vidéo de présentation de 19 minutes la remplace presque complètement, les commentaires du CEO Tim Cook en moins.

Les tarifs vont de 2399 € à 3699 € pour le MacBook Pro 14 et de 2999 € à 4149 € pour le MacBook Pro 16 qui peuvent être commandés dès à présent sur l'Apple Store et seront disponibles à partir du 24 janvier.