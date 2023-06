La rumeur avait vu juste : pour la keynote d'ouverture de l'événement WWDC 2023, Apple n'avait pas de nouvelle puce M3 à présenter mais une extension de l'actuelle gamme M2 avec une puce Apple M2 Ultra qui coiffe la série de puces ARM de la firme.

La firme californienne a mis en avant cette nouvelle puce qui constitue sa plateforme matérielle la plus puissante jamais créée. Cela signifie 20% de performances CPU supplémentaires par rapport à la puce Apple M1 Ultra et 30% d'amélioration pour la partie graphique.

Apple M2 Ultra, la plus puissante des puces M2

Une nouvelle fois, elle permet la réunion de 2 puces Apple M2 Max avec un lien d'interconnexion UltraFusion mais la quantité de mémoire unifiée gérée passe désormais à 192 Go.

Cela donne une super puce de 24 coeurs CPU et 76 coeurs GPU dans sa configuraiton la plus riche, représentant 134 milliards de transistors (contre 114 milliards de transistors pour la puce M1 Ultra) profitant de la gravure en 5 nm de la génération M2.

A ceci s'ajoute un Neural Engine de 32 coeurs pour gérer l'intelligence artificielle avec la capacité de traiter 31 600 milliards d'opérations par seconde. La puce Apple M2 Ultra supportera une bande passante mémoire de 800 Go/s.

Déjà deux produits annoncés avec M2 Ultra

Et le processeur n'est pas qu'un lointain projet puisque que la puce animera très rapidement deux nouveaux produits chez Apple : un nouveau Mac Studio et, pour la première fois, un Mac Pro qui bascule donc finalement vers l'architecture ARM, complétant la stratégie Apple Silicon et son application à tous les produits de la marque.

Le nouveau Mac Pro ARM promet en particulier trois fois plus de performances CPU par rapport au précédent Mac Pro avec processeur Intel, tout en apportant un GPU sept fois plus rapide.

Apple annonce une disponibilité de ces nouvelles machines sous Apple M2 Ultra dès la semaine prochaine.