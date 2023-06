L'événement WWDC 2023 d'Apple devrait être particulièrement chargé cette année. Outre les annonces software qui dévoileront les grandes lignes des nouvelles évolutions des OS de la marque à la pomme, à commencer par iOS 17 / iPadOS 17, de nombreux produits sont également attendus.

La firme de Cupertino pourrait ainsi lancer un premier casque de réalité mixte avec un OS dédié et des caractéristiques avancées mais aussi présenter un nouveau MacBook Air passant à un écran 15 pouces.

Une puce Apple M2 Ultra...sans Mac Pro

Si l'ensemble des produits continuera de tirer parti de la puce Apple M2, la variante suivante M3 n'étant pas encore d'actualité, on pourrait avoir une surprise avec l'officialisation d'une variante Apple M2 Ultra.

Apple a déjà étoffé sa gamme de puces ARM en dévoilant les modèles Apple M2 Pro et Apple M2 Max avec la présentation des MacBook Pro 14 et 16 pouces et il se murmurait qu'une troisième version, dite Apple M2 Ultra, pourrait débarquer dans un Mac Pro.

Un Mac Studio plus puissant ?

Toutefois, le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, suggère que la puce Apple M2 Ultra pourrait en fait se retrouver dans de nouveaux Mac de bureau (identifiés sous les références Mac 14,13 et Mac 14,14) qui seront aussi présentés durant le WWDC 2023.

Deux modèles en M2 Max et M2 Ultra seraient ainsi prévus, avec des configurations particulières. La puce M2 Max offrirait en effet 12 coeurs CPU et 30 coeurs GPU tandis que M2 Ultra grimperait à 24 coeurs CPU et 60 coeurs GPU, avec jusqu'à 192 Go de RAM unifiée. Une autre version plus haut de gamme grimperait jusqu'à 76 coeurs GPU.

Ces puces Ultra étaient prévues pour un premier Mac Pro ARM mais les projets auraient changé en cours de route. Les nouvelles machines seront peut-être de nouveaux Mac Studio mis au goût du jour et qui tenteront de remplacer l'élusif Mac Pro.