Apple a présenté en juin dernier sa puce ARM de nouvelle génération Apple M2, toujours gravée en 5 nm et qui a aussitôt équipé ses MacBook Air et MacBook Pro 13.

Depuis, la firme a présenté des MacBook Pro 14 et 16 avec des puces Apple M2 Pro et M2 Max en début d'année, complétant la série. Dans le même temps se prépare la génération suivante Apple M3 qui basculera sur une gravure en 3 nm.

On pouvait penser que cette puce serait lancée rapidement alors que le fondeur TSMC a déployé la production de masse pour sa gravure en 3 nm depuis le mois de décembre.

La puce M3 gravée en 3 nm produite plus tard

Toutefois, l'analyste Ming-Chi Kuo indique la production de la puce M3 d'Apple ne débutera que durant le second semestre 2023. Elle précédera de quelques mois celle des puces Apple M3 Pro et Apple M3 Max qui équiperont de nouvelles générations de MacBook Pro 14 et 16 attendus durant le premier semestre 2024.

Apple n'en a pas fini avec les puces M2

Cela signife vraisemblablement que l'officialisation du processeur Apple M3 ne va pas se faire dans l'immédiat, d'autant plus qu'Apple aurait plusieurs produits à dévoiler avec puce M2 avant cela.

Encore plusieurs produits en M2 à dévoiler

On pense notamment à un MacBook Air 15 pouces qui devrait être présenté durant l'événement WWDC 2023 mais aussi à un nouveau Mac Pro qui reste la dernière catégorie à ne pas avoir encore basculé en ARM.

S'il restera sur la génération Apple M2, il devrait profiter d'une variation ultime avec une puce Apple M2 Ultra armée de 24 coeurs CPU et 76 coeurs GPU, le tout avec une mémoire unifiée allant jusqu'à 192 Go.

L'événement WWDC 2023 de début juin sera en tous les cas riche en annonces, que ce soit pour présenter la nouvelle version iOS 17 ou pour dévoiler de nouveaux matériels, des MacBook à un premier casque de réalité virtuelle et augmentée, introduisant une nouvelle catégorie de produit chez Apple.