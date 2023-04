L'emblématique MacBook Air a été à la pointe de la stratégie Apple Silicon depuis 2020. Son format compact avec sa diagonale d'écran de 13 pouces et son positionnement en ouverture de gamme des MacBook lui a assuré jusqu'à présent un certain succès et démontré les capacités des premières générations de puces ARM Apple M1 et M2.

La firme de Cupertino pourrait étoffer cette série en ajoutant un modèle plus grand doté d'un affichage 15 pouces. La rumeur circule depuis plusieurs mois et interroge sur l'intérêt d'une telle manoeuvre et sur son timing, alors que les MacBook Pro 14 et 16 avec puce Apple M2 Pro ou M2 Max ont été dévoilés et tandis qu'une nouvelle génération de puce M3 pourrait être dévoilée à court terme, toujours avec le MacBook Air en éclaireur de cette transition.

La production a démarré

Un MacBook Air 15 semble pourtant bien se préparer et l'analyste Ross Young, du cabinet DSCC spécialisé dans les technologies d'écran affirme que la production de son écran a été lancé en février et est montée en cadence en mars et avril.

L'analyste tablait précédemment sur un lancement début avril mais il indique ne pas savoir précisément quand sera lancé ce modèle particulier. S'il anticipe une fenêtre de tir vers fin avril ou début mai, rien ne suggère pour le moment un événement printanier chez Apple.

Il y a toujours la possibilité d'une simple annonce par voie de presse, comme cela a été fait pour plusieurs produits, mais on peut aussi penser que la firme utilisera son événement développeurs WWDC début juin pour faire les présentations.

Quelle puce ARM à bord ?

Le MacBook Air 15, s'il existe, resterait donc un produit lancé sur le premier semestre de l'année 2023. Il pourrait ainsi combler le vide dans la gamme d'Apple sur la diagonale 15 pouces en proposant une diagonale de 15,5 pouces qui assurerait une option pour basculer vers un écran plus grand sans forcément passer par un MacBook Pro 16 beaucoup plus onéreux.

La rumeur veut que le MacBook Air 15 soit doté d'une puce Apple M2 mais il reste à voir s'il s'agira de la version de base ou de la variante Apple M2 Pro. L'hypothèse d'une puce Apple M3 semble moins probable, à moins que le WWDC ne réserve un festival de surprises.