C'est un peu le serpent de mer de la tech. À chaque conférence, on se demande si c'est enfin l'année du jeu vidéo sur Mac. Pour sa WWDC 2025, Apple a décidé de sortir l'artillerie lourde. Au programme, une application dédiée et une technologie graphique très prometteuse. De quoi relancer la machine ?

Une application "Games" pour enfin tout centraliser

Fini le vieillissant Game Center sur Mac. La nouveauté la plus visible est une application "Games" préinstallée sur tout l'écosystème d'Apple. Son but : créer un hub unique pour retrouver ses titres Apple Arcade et ceux de l'App Store. Apple s'inspire ainsi de Steam ou Xbox avec des fonctions sociales pour jouer entre amis et unifier l'expérience des gamers. L'idée est bonne, reste à voir si les développeurs suivront. Car on le sait, si le jeu vidéo ne s'impose pas encore franchement sur Mac, c'est aussi en grande partie à cause des éditeurs et des développeurs, frileux de s'aventurer sur une plateforme principalement considérée pour les usages professionnels, et non pour le jeu vidéo.

Metal 4, l'arme anti-PC pour booster les performances

L'autre annonce majeure est technique. Avec macOS Tahoe arrive Metal 4, la nouvelle version de son API graphique. Son objectif est clair : rivaliser avec les technologies de NVIDIA (DLSS) et AMD (FSR) qui dominent sur PC. Grâce à une technique d'interpolation d'images, les jeux devraient tourner de manière bien plus fluide sur les puces Apple Silicon. Une promesse forte pour séduire les studios de jeux vidéo.

Des jeux alléchants... mais pour quand ?

Pour faire la démonstration, Apple a listé une belle brochette de titres à venir : Cyberpunk 2077, Crimson Desert, HITMAN ou encore InZOI. Sur le papier, la sélection est alléchante. Mais le problème reste le même, année après année : le flou total sur les dates de sortie. Beaucoup de ces jeux n'ont aucun calendrier précis. Les joueurs Mac connaissent la musique. Les promesses sont là, mais la patience reste de mise.

Apple partage toutefois une première liste de titres prévus sur Mac "prochainement" :

Crimson Desert

InZOI

Cyberpunk 2077

Cronos : The New Dawn

Architect : Land of Exile

Lies of P : Overture

HITMAN World of Assassination

EVE Frontier

Where Winds Meet

Des titres AAA et récents, qui pourraient encourager d'autres éditeurs à emboiter le pas pour s'installer plus durablement sur la plateforme d'Apple, reste à savoir si les performances seront au rendez-vous, mais surtout si les joueurs suivront.