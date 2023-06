Depuis 2020, Apple mène une stratégie Apple Silicon qui conduit la firme à faire basculer tous ses produits électroniques vers l'architecture ARM, en remplacement des processeurs Intel en x86.

Du MacBook Air avec puce M1 lancé en 2020 aux MacBook Pro 14 et 16 en M2 Pro et M2 Max, en passant par le Mac Mini, des ordinateurs Mac de bureau et un nouveau Mac Studio, presque tout a migré vers ARM chez Apple.

Il ne restait encore qu'un produit d'exception : le Mac Pro. Des rumeurs évoquaient bien une transition vers ARM mais il fallait encore un processeur suffisamment puissant pour une station de travail.

Apple M2 Ultra, la nouvelle puce premium

Cette solution, c'est la puce Apple M2 Ultra présentée durant la keynote d'ouverture du WWDC 2023 et qui trouvera place à la fois dans le Mac Studio et dans un nouveau Mac Pro ARM.

La puce Apple M2 Ultra, c'est :

24 coeurs CPU (en configuration 16+8)

jusqu'à 76 coeurs GPU assurant une puissance de traitement de 27,2 TFLOPS

un Neural Engine de 32 coeurs pouvant traiter 31 600 milliards d'opérations à la seconde

une mémoire unifiée jusqu'à 192 Go (avec une bande passante de 800 Go/s)

la technologie d'interconnexion UltraFusion rassemblant deux puces Apple M2 Max

Avec cette base, le Mac Pro offre des performances très solides dont Apple indique qu'elles sont entre 2,7 et 7 fois plus importantes par rapport au Mac Pro avec puce Intel Xeon sur le test Octane X selon la configuration.

Connectique enrichie et modularité

La machine peut gérer jusqu'à 22 flux vidéo ProRes 8K simultanés et prendre en charge jusqu'à 8 écrans. Elle pourra gérer différentes tâches très gourmandes en ressources : rendu 3D, modélisation, calcul scientifique, traitement vidéo...

Pour s'adapter aux besoins, le Mac Pro veut offrir de la flexibilité et dispose de 7 emplacements PCIe, accessibles en démontant la grille aluminium. Ses larges alvéoles contribuent à faciliter la circulation d'air, en plus d'un système de ventilation actif dont Apple vante le silence, même avec une forte charge de travail.

En revanche, il n'y a toujours pas de possibilité de modifier la quantité de RAM au-delà des configurations pré-définies par Apple.

Le Mac Pro est aussi riche en connectiques avec 8 ports Thunderbolt (6 à l'arrière, 2 sur la face supérieure), deux ports HDMI de 48 Gbps gérant le 8K et un rafraîchissement de 240 Hz et de l'Ethernet 10 Gb.

Les connectivités sans fil sont quant à elles assurées en WiFi 6E et en Bluetooth 5.3. On trouvera également deux ports USB-A et une prise casque.

Un prix ébouriffant

Le Mac Pro est proposé en format tour mais aussi en format rack avec deux poignées et des rails en acier inox pour une intégration en serveur.

Reste la question du prix. Le Mac Pro version ARM fait un sacré bond au niveau tarifaire puisque sa première configuration débute à 8999 euros en version 24 coeurs CPU / 60 coeurs GPU.

Pour s'offrir le top, avec solution 24 coeurs CPU / 72 coeurs GPU, 192 Go de mémoire unifiée et 8 To de stockage SSD, il faudra compter...14 500 euros. La bonne nouvelle reste que le Mac Pro sera disponible à partir du 13 juin 2023.