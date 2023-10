L'événement Scary Fast pourrait servir de point de départ à l'annonce des puces ARM Apple M3 et de nouveaux MacBook / MacBook Pro dotés du processeur de dernière génération.

Cela permettrait en tous les cas de relancer des ventes dont l'analyste Ming-Chi Kuo indiquait il y a peu qu'elles étaient en forte baisse, le MacBook Air 15 annoncé en juin n'ayant pas permis de maintenir un intérêt durable pour les gammes.

Dans le même temps, Google a lancé une nouvelle offensive dans les Chromebooks en renforçant la politique de mise à jour et en dévoilant la nouvelle catégorie Chromebook Plus relevant les caractéristiques et ajoutant de l'IA générative.

De quoi relancer l'intérêt sur le segment d'entrée / milieu de gamme où Apple n'est pas présente. Mais cela pourrait changer : l'analyste Ming-Chi Kuo affirme désormais qu'Apple va lancer un MacBook abordable l'an prochain.

Le MacBook 12, rumeur récurrente

Verra-t-on revenir le fameux MacBook 12 pouces en ouverture de gamme ? L'analyste suggère qu'il ressemblera à ses grands frères mais sans certaines fonctionnalités premium.

Le MacBook low-cost utiliserait des puces Apple M de précédente génération et ferait appel à des matériaux moins qualitatifs pour en faire baisser le prix. Le site Wccftech rappelle que Digitimes évoquait il y a peu l'arrivée de MacBook d'entrée de gamme pour fin 2024.

L'arrivée d'un MacBook 12 revient régulièrement depuis la mise en place de la stratégie Apple Silicon et le lancement des puces Apple M. De même que la firme s'est aventurée dans les grandes diagonales avec le MacBook Air 15, elle pourrait revenir à des écrans plus compacts et un produit abordable l'an prochain.

Comment relancer les ventes de MacBook ?

La stratégie d'Apple reste opaque même pour ses observateurs les plus avisés. Ming-Chi Kuo, après avoir affirmé que la puce M3 et les MacBook équipés n'arriveraient pas avant 2024, estime maintenant que les ventes de MacBook ont chuté du fait de la faible progression des performances de la puce M2 par rapport à M1.

La firme préférerait dès lors annoncer la puissante puce M3 plus tôt, quitte à ne disposer que de faibles volumes au lancement. Parallèlement, un grand redesign des MacBook Pro pourrait intervenir en 2025.

Pour ce qui d'un MacBook à bas prix, la décision finale de le lancer ne serait pas encore totalement validée et l'objectif de volume serait de 8 à 10 millions d'unités annuellement.

En attendant, le mystère (d'Halloween) demeure quant aux annonces potentielles de l'événement Scary Fast du 30 octobre : Apple M3, MacBook Air et MacBook Pro 13, 14 et 16 en Apple M3 / M3 Pro / M3 Max, iMac 24 pouces M3...