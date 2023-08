Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection d'articles affichant des prix réduits. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec la batterie externe Mobility Lab. Cette petite powerbank dispose d'une capacité de 18 Ah vous permettant de recharger votre smartphone plusieurs fois. Elle est dotée de deux ports USB 2,4 A affichant une puissance de sortie allant jusqu'à 67 W (charge rapide). La batterie se recharge via un port Micro-USB en 8 à 10 heures.

Cette batterie externe Mobility Lab est proposée à 29,99 € au lieu de 39,99 € soit 25% de réduction chez Boulanger. La livraison est offerte sous 48 heures.





Continuons avec le PC portable Apple MacBook Air M1 13". Cet ordinateur portable est doté d'une puce Apple M1 (8 cœurs) qui intègre également un module graphique puissant. Ses 8 Go de RAM DDR4 et sa capacité de stockage de 256 Go vous promettent une utilisation riche et rapide.

Ce PC portable Apple MacBook Air M1 13" est vendu 999 € au lieu de 1199 € soit 16% de remise immédiate chez Darty. Le retrait en magasin ainsi que la livraison sont gratuits.





Enchainons avec la TV LG OLED55CS6LA. Le téléviseur est pourvu d'un écran OLED 4K de 55", soit 139 cm, à une définition de 3840 pixels x 2160 px et une fréquence de rafraichissement de 100 Hz. De plus, elle est compatible avec la technologie AMD FreeSync. La TV profite d'Alexa et de Google Assistant. Cette Smart TV intègre, d'origine, Netflix, Disney+, Prime Vidéo et bien d'autres.

Cette TV LG OLED55CS6LA est commercialisée 949 € au lieu de 1299 € soit 27% de ristourne chez Rue du commerce. La livraison vous voutera 35 €, sous 6 jours.





