Depuis le lancement de la stratégie Apple Silicon qui place des puces ARM dans les ordinateurs d'Apple, le MacBook Air est aux avant-postes de cette évolution. C'est par lui que la firme de Cupertino a lancé l'offensive en 2020 avec la puce Apple M1 et c'est encore avec le MacBook Air qu'a été introduit la génération suivante Apple M2 l'an dernier.

Logiquement, c'est encore le MacBook Air qui portera le premier la puce Apple M3 gravée pour la première fois en 3 nm chez le fondeur TSMC cette année. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman réaffirme que ce modèle va arriver très bientôt et évoque une arrivée entre la fin du printemps et le début de l'été.

Nouveau MacBook Air pour nouvelle puce M3

Avec une telle fenêtre, une annonce durant l'événement développeurs annuel WWDC 2023 début juin semble probable. Il avait déjà servi de cadre l'an dernier au lancement de la puce Apple M2.

Cette dernière équipe les MacBook Air et MacBook Pro 13 et elle a depuis été déclinée en Apple M2 Pro et M2 Ultra pour les MacBook Pro 14 et 16, lancés début 2023.

Mais le journaliste plaide toujours pour l'arrivée imminente d'une variante du MacBook Air. Là où le modèle standard propose un écran de 13 pouces, une nouvelle version embarquerait un plus grand affichage de 15 pouces.

Un MacBook Air plus grand, pour quoi faire ?

Ce MacBook Air 15 a été plusieurs fois évoqué dans des rumeurs ces derniers mois et serait donc sur le point d'être dévoilé. Mais avec quelle puce à bord ? Jusqu'à présent, c'est la puce M2 qui semble être la plus probable mais ce n'est pas sans poser quelques interrogations.

Un MacBook Air 15 avec puce M2 aurait-il vraiment ses chances alors qu'un modèle standard avec le processeur Apple M3 serait lancé à peu de distance ? Ou les deux modèles passeront-il au processeur Apple M3 ?

La question se pose d'autant plus que la rumeur de l'arrivée d'un Mac Pro avec puce M2 Ultra (ou M2 Extreme) est toujours d'actualité avec un lancement cet été, suggérant que la génération Apple M2 ne va complètement céder le terrain face à l'arrivée de la génération suivante.