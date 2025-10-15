Apple renouvelle son ordinateur portable d'entrée de gamme professionnel. Pour le MacBook Pro 14 pouces, la principale nouveauté réside dans l'intégration de la puce M5 gravée en 3 nm. Selon le groupe de Cupertino, elle marque " le prochain grand bond en avant de l'IA pour le Mac ".

Le design général reste inchangé par rapport au modèle précédent, mais les performances internes promettent une avancée significative pour les créatifs, les développeurs et tous les professionnels exploitant des modèles d'IA en local.

Les apports de la puce M5

Au cœur de la nouvelle machine se trouve donc la puce M5, conçue spécifiquement pour accélérer les flux de travail liés à l'IA. De base, c'est un CPU à 10 cœurs vanté comme le plus rapide au monde et des performances multithread jusqu'à 20 % plus rapides par rapport à la puce M4.

La puce M5 comprend une architecture GPU de nouvelle génération à 10 cœurs, avec une particularité majeure : chaque cœur embarque un accélérateur neuronal. Cette innovation permet d'atteindre des performances de calcul GPU pour l'IA bien supérieures à celles de la puce M4.

La bande passante mémoire unifiée a également été augmentée de près de 30 % pour atteindre 153 Go/s, facilitant le traitement de grands modèles de langage (LLM) directement sur l'appareil.

Des améliorations pour les utilisateurs

Pour l'utilisateur final, ces avancées techniques se traduisent par des gains de vitesse spectaculaires. Apple annonce des performances en IA jusqu'à 3,5 fois plus rapides que sur le modèle M4 et jusqu'à 6 fois plus rapides que sur la puce M1. Des tâches comme l'amélioration vidéo via l'IA dans des logiciels tels que Topaz Video seraient jusqu'à 1,8 fois plus rapides que sur le MacBook Pro M4.

Les graphistes et les joueurs ne sont pas en reste, avec des performances graphiques 1,6 fois supérieures et des fréquences d'images jusqu'à 1,6 fois plus élevées dans les jeux.

Actuellement pressenti pour être le successeur de Tim Cook à la tête d'Apple, John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle, affirme que la puce M5 fait entrer le nouveau MacBook Pro 14 pouces dans une nouvelle dimension. Le stockage SSD est également jusqu'à deux fois plus rapide, et l'autonomie est portée à un niveau record de 24 heures.

Avoir une plateforme de choix pour l'IA embarquée

En conservant un design identique au modèle précédent, Apple concentre toute l'attention sur les gains de performance du nouveau MacBook Pro. Une petite surprise est que cette sortie est isolée, sans les habituelles versions Pro et Max de la puce.

Apple semble vouloir occuper le terrain rapidement avec une offre d'entrée de gamme professionnelle solidement ancrée sur le thème de l'IA, et pour un prix de départ en légère baisse à 1 799 €. Le nouveau MacBook Pro 14 pouces est en précommande et sera disponible à partir du 22 octobre.