Apple dévoile une mise à jour de son casque de réalité mixte ou plutôt ordinateur spatial. Un peu plus d'un an après son lancement initial, l'Apple Vision Pro intègre désormais une nouvelle puce M5.

Cette évolution s'accompagne d'un nouvel accessoire axé sur le confort, un bandeau tissé à sangle double Dual Knit Band . Le prix de départ de la nouvelle version de l'Apple Vision Pro est en baisse de 300 € à... 3 699 €. Les précommandes sont ouvertes pour une sortie le 22 octobre.

Des améliorations avec la puce M5

Le passage de la puce M2 à la puce M5 représente un bond en avant significatif en matière de performances. Selon Apple, cette nouvelle puce gravée en 3 nm permet d'afficher 10 % de pixels en plus sur les écrans micro-OLED, offrant une image plus nette et des textes plus précis.

Le taux de rafraîchissement peut maintenant atteindre 120 Hz, contre 90 Hz auparavant, ce qui réduit le flou cinétique et fluidifie l'expérience, notamment lors de l'utilisation du Mac Virtual Display.

Le groupe de Cupertino annonce aussi une autonomie améliorée, passant à 2,5 heures en usage général et jusqu'à 3 heures en lecture vidéo, soit une trentaine de minutes de plus que le modèle précédent.

Un confort amélioré

L'un des principaux reproches faits à la première itération du Vision Pro concernait son poids et son confort sur la durée. Apple répond à cette critique avec le Dual Knit Band qui combine des sangles supérieures et inférieures tricotées en 3D pour un meilleur amorti et une meilleure respirabilité.

Le bandeau intègre une molette Fit Dial pour un ajustement précis et des inserts en tungstène dans la sangle inférieure agissant comme contrepoids pour un meilleur équilibre.

Cet accessoire est inclus avec le nouveau modèle d'Apple Vision Pro. Il est également compatible avec le modèle précédent et vendu 115 €.

Avant l'arrivée de Projet Moohan de Samsung

Cette mise à jour intervient à un moment charnière. D'une part, elle consolide l'écosystème logiciel avec visionOS 26 qui apporte de nouvelles expériences immersives et des applications professionnelles, comme celles de CAE pour la simulation de vol ou de Porsche pour la configuration de véhicules.

D'autre part, elle arrive juste avant le lancement attendu du concurrent venu de Samsung, connu sous le nom de Project Moohan avec Android XR.

En conservant un prix élevé, Apple positionne toujours l'Apple Vision Pro comme un produit de pointe, plus proche d'un kit de développement que d'un appareil grand public, alors que des rumeurs persistantes évoquent un changement de stratégie vers des lunettes intelligentes plus légères, à l'horizon 2027.