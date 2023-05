Une journée qui se termine sous le signe des prix réduits. Aujourd'hui, nous avons obtenu une pléiade de produits à prix mini, mais nous en avons encore dans la manche.

Commençons par la souris Apple Magic Mouse 2. Cette souris de la firme à la pomme croquée n'est plus à présenter pour les utilisateurs de Mac. Cet appareil sans fil possède une base de rechargement et est doté de la technologie Mutli-Touch, la rendant tactile et vous permettant des manipulations à plusieurs doigts. Elle se recharge via un port USB type-C et se connecte à tous vos appareils Apple en un claquement de doigts.

Cette souris Apple Magic Mouse 2 est vendue 87,30 € au lieu de 109,99 € soit 20% de réduction chez E.Leclerc. La livraison est prévue dans un délai de 5 jours.

D'autres produits du rayon informatique sont à prix réduit à savoir :







Une multitude d'articles sont aussi en promotion dans différents rayons :

Trottinette électrique

Barre de son

TV







Et n'oubliez pas de consulter nos offres sur deux vélos électriques en promotion chez Gogobest ainsi que nos meilleurs bons plans sur les NAS : le stockage en réseau.