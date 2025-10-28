Journée faste pour une frange de la la Big Tech américaine. Apple et Microsoft ont vu leurs actions grimper mardi, poussant la capitalisation boursière des deux entreprises au-dessus du seuil colossal des 4 000 milliards de dollars.

Pour Apple, il s'agit d'une première historique, tandis que Microsoft avait déjà brièvement atteint ce jalon en juillet. Ce club très fermé compte désormais trois membres, mais Nvidia conserve une longueur d'avance avec une valorisation dépassant les 4 600 milliards de dollars.

Qu'est-ce qui porte la valorisation d'Apple ?

La performance d'Apple est principalement tirée par le succès apparent de ses nouveaux produits. Les modèles d'iPhone 17 semblent se vendre mieux que leurs prédécesseurs.

Le groupe de Cupertino a par ailleurs su gérer le contexte politique et se dépatouiller avec les tarifs de douane de l'administration Trump. Une grande partie de sa chaîne d'approvisionnement a été déplacée de l'Inde vers le Vietnam.

Et pourquoi Microsoft atteint-il ce seuil ?

Du côté de Microsoft, la hausse de la valorisation est alimentée par la finalisation de la nouvelle structure d'OpenAI. Le groupe de Redmond a une participation de 27 % dans l'activité à but lucratif du créateur de ChatGPT et de divers modèles IA.

Microsoft soutient OpenAI depuis 2019 et cette consolidation renforce sa position de leader dans l'intelligence artificielle.