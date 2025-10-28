La transformation structurelle d'OpenAI, longuement négociée, est enfin terminée. L'entreprise confirme sa recapitalisation, avec une structure où l'OpenAI Foundation (entité à but non lucratif) contrôle sa nouvelle branche commerciale, OpenAI Group PBC (une société d'intérêt public).

La fondation détient une participation significative dans la branche commerciale, évaluée par OpenAI à environ 130 milliards de dollars. De son côté, Microsoft, partenaire et investisseur clé depuis 2019, exprime son soutien à cette nouvelle organisation.

Microsoft détient désormais un investissement dans OpenAI Group PBC évalué à 135 milliards de dollars, représentant approximativement 27 % de la société sur une base diluée. C'est une légère baisse par rapport à sa participation précédente de 32,5 % avec l'ancienne structure.

Qu'est-ce qui change dans la structure d'OpenAI ?

La nouvelle structure clarifie la gouvernance d'OpenAI après plus d'un an de débats intenses et un procès intenté par Elon Musk, qui a été l'un des fondateurs à l'origine d'OpenAI.

" Plus OpenAI réussira en tant qu'entreprise, plus la participation de la fondation à but non lucratif aura de la valeur, que la fondation utilisera pour financer son travail philanthropique ", souligne OpenAI.

Pour marquer ce changement, la fondation a annoncé un engagement initial de 25 milliards de dollars destiné à " accélérer les percées dans le domaine de la santé et les solutions techniques à la résilience de l'IA ".

Une non-finalisation de la nouvelle structure avant la fin de cette année aurait pu coûter à OpenAI plusieurs milliards de dollars d'un investissement précédemment annoncé par SoftBank.

Un partenariat avec Microsoft qui est redéfini

L'accord met fin à l'une des plus grandes incertitudes du partenariat avec Microsoft : la clause AGI. Auparavant, Microsoft risquait de perdre ses droits sur la technologie d'OpenAI, une fois que l'entreprise déclarait avoir atteint l'intelligence artificielle générale (AGI).

Ce scénario est désormais écarté. La déclaration d'AGI par OpenAI devra être vérifiée par un panel d'experts indépendants. Les droits de propriété intellectuelle de Microsoft sur les modèles et produits sont étendus jusqu'en 2032 et incluent explicitement les modèles post-AGI, moyennant des garde-fous de sécurité.

L'accord de partage des revenus reste en vigueur jusqu'à la vérification de l'AGI par le panel, bien que les paiements soient étalés sur une période plus longue.

Les nouvelles libertés pour les deux entreprises

Si Microsoft sécurise son accès post-AGI, l'exclusivité du partenariat est notablement assouplie. Microsoft peut " poursuivre indépendamment l'AGI, seul ou en partenariat avec des tiers ", lançant officiellement une course à l'AGI plus ouverte.

De son côté, OpenAI gagne aussi en autonomie. L'entreprise peut développer conjointement certains produits avec des tiers et est autorisée à publier des modèles open weight (poids ouverts) s'ils répondent à certains critères.

De plus, Microsoft n'a plus de droit de premier refus pour être le fournisseur de calcul d'OpenAI, même si OpenAI s'est engagé à acheter 250 milliards de dollars supplémentaires de services Azure.

Fait notable, les droits de propriété intellectuelle de Microsoft excluent désormais l'appareil grand public d'OpenAI, protégeant potentiellement le projet secret de l'entreprise avec le designer Jony Ive.