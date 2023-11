Pour ses produits électroniques, Apple peut être amenée à concevoir elle-même certains composants afin de leur donner des spécificités difficilement reproductibles aillleurs tout en s'accordant au mieux avec la partie logicielle.

Les processeurs mobiles Apple Ax et les processeurs pour Mac / MacBook (et tablettes iPad Air et iPad Pro) Apple Mx font partie de cet effort de conception en interne de puces avancées.

Depuis plusieurs années, la firme de Cupertino cherche à concevoir son propre modem 5G. Tributaire des solutions de Qualcomm et de ses droits de licence conséquents, elle tente ainsi de gagner son indépendance dans le domaine de la connectivité cellulaire.

Un développement qui dure, qui dure...

Outre ses propres travaux et le recrutement de spécialistes, Apple a racheté en 2019 la division modem 5G d'Intel pour 1 milliard de dollars, se dotant ainsi d'une force supplémentaire et d'un propriété intellectuelle censée permettre d'accélérer son projet.

Mais la conception d'un modem 5G reste un travail de longue haleine. Pour assurer des hauts débits et un signal stable, il faut gérer tout un ensemble d'éléments, depuis le modem lui-même jusqu'à ses composants de radiofréquence qui jouent un rôle très important dans la qualité et la robustesse de la communication.

iPhone 14 Pro Max et son modem 5G Snapdragon X65 de Qualcomm

(credit : iFixit)

Après une longue phase de maturation, certaines indiscrétions laissaient entendre qu'Apple était sur le point de finaliser son nouveau composant. S'il était sans doute trop tôt pour espérer le voir arriver dans la série iPhone 15, toujours dépendante des modems Snapdragon de Qualcomm, la rumeur veut qu'il soit intégré dans la série iPhone 17 de 2025, avec vraisemblablement un iPhone SE 4 jouant les éclaireurs quelques mois avant.

Cependant, même ce calendrier encore lointain ne semble plus si certain. Un article de Bloomberg suggère qu'Apple va manquer la fenêtre du printemps 2025 pour le lancement de l'iPhone SE 4 et pourrait même laisser glisser la finalisation de son modem 5G en 2026.

Qualcomm toujours inévitable

Parmi les soucis à régler, il reste celui de la surchauffe de la puce qui constituerait un frein au développement, alors qu'Apple a déjà été obligée de mettre à jour ses iPhone 15 Pro pour limiter leur échauffement.

Ces complications sont une bonne affaire pour Qualcomm qui reste quasiment assuré de pouvoir maintenir ses modems 5G au moins jusqu'en 2026, selon l'extension de l'accord de fourniture récemment validé.

Il sera toujours temps de voir à ce moment si Apple sera parvenue à surmonter les difficultés techniques ou si la firme aura besoin d'une nouvelle extension de son accord d'approvisionnement, sachant que Qualcomm reste le champion des modems 5G.

Le groupe de San Diego a également travaillé avec Apple pour fournir le service de communication d'urgence par satellite des iPhone 14 et désormais des iPhone 15 utilisant la bande de fréquence n53 pour accrocher la constellation de Globalstar.