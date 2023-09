La firme de Cupertino aime avoir la main sur son hardware et pouvoir en gérer finement tous les aspects. Depuis plusieurs années, elle a multiplié les initiatives pour concevoir en interne le coeur de ses produits électroniques ainsi qu'une partie des composants annexes.

L'iPhone et la tablette iPad embarquent des processeurs Apple Ax avec des coeurs CPU dévelopés en interne tandis que la stratégie Apple Silicon l'a conduite à proposer des plateformes matérielles complètes évoluant de génération en génération, de l'Apple M1 de 2020 au futur Apple M3 attendu plus tard dans l'année.

Lorsque l'on démonte un iPhone, on trouve également différents composants dédiés avec un marque Apple signalant des puces spécifiques et exclusives aux produits de la marque.

Gagner en indépendance

Si Apple sait concevoir des coeurs CPU et GPU, c'est une autre affaire pour la partie modem. La firme passe depuis des années par les modems Snapdragon de Qualcomm mais on lui prête l'intention de développer en interne son propre composant, notamment maintenant que la 5G commence à être sérieusement déployée.

Apple Bionic A16 dans l'iPhone 14 Pro Max

Des travaux sont en cours depuis plusieurs années mais l'élaboration d'un modem 5G nécessite une expertise très particulière. Au-delà de la qualité du modem lui-même, il y a toute une problématique d'optimisation des composants de radiofréquence associés et qui générer une grosse différence de performances et de qualité de réception.

Apple avait d'ailleurs racheté en cours de route la division des modems 5G d'Intel en 2019, ce dernier jetant l'éponge après l'annonce de la prolongation du contrat de fourniture en modems 5G pour les iPhone avec Qualcomm.

Fort de cette nouvelle expertise, le premier modem 5G développé en interne chez Apple semblait au coin du bois il y a quelques mois et on imaginait même le découvrir dans la gamme iPhone 15 attendue en septembre mais sa mise sur le marché semble un peu plus longue que prévu.

Verser moins de royalties

Déjà, la rumeur du report à 2025 d'un nouvel iPhone SE censé être le premier à s'en doter avait suggéré que le modem 5G n'était pas prêt. L'analyste Ming-Chi Kuo, très suivi pour ses prédictions sur les produits à venir d'Apple, va dans ce sens en affirmant que le modem custom n'arrivera dans les iPhone que dans deux ans.

Cela signifie que les iPhone 15 mais aussi les iPhone 16 continueront d'utiliser un modem 5G signé Qualcomm et ce n'est qu'avec la série iPhone 17 que la situation évoluera, avec donc peut-être un iPhone SE 4 qui jouerait les éclaireurs par un lancement au premier semestre 2025.

Les capacités du modem d'Apple ne sont pas connues et rien ne dit encore s'il sera plus performant que l'offre de Qualcomm, spécialiste très pointu dans le domaine. Le développement d'un modem en interne repose aussi sur la volonté de moins dépendre de Qualcomm et de réduire les montants de droits de licence réclamés.

Il n'y a pas si longtemps, Apple et Qualcomm ont mené une sévère bataille juridique sur la valeur des droits de licence sur les iPhone avec un bras de fer durant plusieurs mois qui s'est finalement soldé par un accord amiable, juste avant un procès à l'issue incertaine.