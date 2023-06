Avis de fermeture d'Apple pour Mon flux de photos (ou My Photo Stream) qui ne passera pas l'été prochain. Le 26 juillet, ce service gratuit s'arrêtera. Introduit en 2011 avec le lancement d'iCloud à l'époque, Mon flux de photos avait perduré jusqu'à présent.

Avec Mon flux de photos, une photo prise est poussée automatiquement vers l'iPhone, l'iPad, l'ordinateur Mac ou un PC (avec iCloud pour Windows), tandis qu'un album peut être consulté sur l'Apple TV. iCloud synchronise des copies des photos importées depuis un appareil.

La synchronisation ne concerne que les 1 000 dernières photos ou les photos des 30 derniers jours. Sur Mac ou PC, ce sont des photos en pleine définition, tandis que les photos sont affichées dans une définition optimisée sur l'iPhone, iPad et l'Apple TV (voire l'iPod touch).

Dates du 26 juin et du 26 juillet 2023

La gratuité de Mon flux de photos réside dans le fait que pour les photos synchronisées, elles ne sont pas décomptées de la capacité de stockage d'iCloud et des 5 Go qu'Apple propose par défaut. Mon flux de photos, c'est cependant bientôt du passé, comme c'était déjà le cas pour les nouveaux utilisateurs.

La synchronisation de nouvelles photos avec Mon flux de photos cessera le 26 juin 2023. Toutes les photos synchronisées auparavant avec le service demeureront dans iCloud pendant 30 jours à partir de leur date de prise en compte. Elles seront disponibles sur tous les appareils où Mon flux de photos est activé.

" Le 26 juillet 2023, il ne subsistera plus aucune photo dans iCloud, et le service s'arrêtera ", écrit Apple. " Si une photo ne figure pas encore dans votre bibliothèque sur un iPhone, un iPad ou un Mac en particulier, assurez-vous de l'enregistrer dans votre bibliothèque sur cet appareil. "

Apple recommande… iCloud Photos

Bien évidemment, Apple aiguille vers iCloud Photos afin de prendre la relève avec une solution plus moderne, complète et aboutie. " iCloud Photos sera la meilleure option pour synchroniser les photos et vidéos que vous prenez sur l'ensemble de vos appareils, et les stocker en toute sécurité dans iCloud. "

En l'occurrence, la capacité de stockage à disposition pour iCloud ne sera pas épargnée. Les 5 Go d'espace de stockage gratuit pourront bien vite devenir insuffisants...