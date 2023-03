En août 2021, Apple avait annoncé l'acquisition du service de musique classique Primephonic. Pour Apple Music, ce rachat devait découler sur une expérience dédiée à la musique classique. Après une longue attente, c'est finalement le 28 mars prochain qu'une application Apple Music Classical sera officiellement lancée.

" Trouvez instantanément n'importe quel enregistrement dans le plus grand catalogue de musique classique au monde à l'aide d'un outil de recherche spécialement conçu pour le genre classique. " Il est question de plus de 5 millions de morceaux, avec une recherche par compositeur, œuvre, chef d'orchestre, voire numéro de catalogue. Les métadonnées sont promises pour être complètes et précises.

La qualité audio sera dans un format lossless haute résolution jusqu'à 24 bits à 192 kHz, pour peu d'avoir un équipement compatible. Cette qualité audio est devenue… classique pour Apple qui met par ailleurs en avant des milliers d'enregistrements disponibles en audio spatial au format Dolby Atmos. Le genre classique s'y prête particulièrement bien.

Sans surcoût avec un abonnement Apple Music

Dans un premier temps, l'application Apple Music Classical sera proposée sur iOS (à partir d'iOS 15.4), mais une application pour Android sera de la partie ultérieurement. Sans frais supplémentaires, Apple Music Classical sera conditionné à un abonnement Apple Music.

Il pourra s'agir d'un abonnement Individuel (10,99 € par mois), Étudiant (5,99 € par mois), Famille (16,99 € par mois) ou dans le cadre de l'abonnement tout-en-un Apple One, mais pas avec l'abonnement Apple Music Voice (4,99 € par mois).

Apple souligne des milliers d'albums exclusifs, des centaines de playlists conçues par des experts, des milliers de biographies de compositeurs, des descriptions d'œuvres essentielles pour un aspect pédagogique.

De quoi parasiter les annonces de Spotify ?

Via Apple Music Classical, la musique classique aura droit à un traitement particulier pour Apple Music, avec essentiellement une recherche optimisée dans le but de satisfaire des mélomanes susceptibles d'être exigeants en la matière.

L'annonce d'Apple intervient quelques heures après des annonces de Spotify, dont le déploiement d'une nouvelle interface sur mobile.