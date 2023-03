Leader du streaming de musique, Spotify propose plus de 100 millions de titres de musique et plus de 5 millions de podcasts. Le cap des 500 millions d'utilisateurs actifs par mois vient d'être franchi, dont plus de 205 millions d'abonnés payants (Spotify Premium).

C'est pour son demi-milliard d'utilisateurs que Spotify annonce sa plus grande évolution à ce jour, avec une nouvelle interface mobile dynamique. " Elle est conçue pour approfondir les découvertes et des connexions plus significatives entre les artistes et les fans. "

Une inspiration TikTok

La nouvelle interface de Spotify propose des aperçus des contenus dans le fil consacré à la musique, aux podcasts, émissions et livres audio. Les utilisateurs peuvent faire défiler des clips visuels de musique et de podcasts, pour une découverte à la manière de TikTok.

Avec lecture automatique, le défilement vertical permet de basculer en un clic pour explorer davantage le contenu souhaité. Il peut être sauvegardé ou partagé, et avec un accès à la page de l'artiste ou du podcast. Une même mécanique se retrouve avec la recherche et pour des recommandations en fonction des écoutes de l'utilisateur, ainsi que pour des playlists.

Your DJ est une fonctionnalité d'IA pour Spotify Premium (en bêta)

Une nouvelle fonctionnalité Smart Shuffle sert par ailleurs à découvrir des recommandations personnalisées dans les playlists qui ont été créées. Spotify se met en outre à la lecture automatique des podcasts. Quand un podcast se termine, un autre épisode en adéquation avec les goûts de l'utilisateur prend la suite.

Un moteur de découverte audio

Le nouveau Spotify fait l'objet d'un déploiement progressif. Cette évolution de l'expérience pour Spotify est en phase avec une orientation de plateforme non pas seulement de streaming de musique, mais de streaming audio.

Spotify souligne également que les recommandations sont à l'origine de près de la moitié des écoutes des utilisateurs. Pas sûr cependant que l'évolution sera appréciée par tous les utilisateurs de Spotify. Le cas échéant, ils pourront se réfugier vers leur bibliothèque habituelle.