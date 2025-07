Voilà une décennie qu'Apple Music nous accompagne au quotidien. Pour fêter dignement ses 10 ans, la plateforme a mis les petits plats dans les grands, multipliant les événements et contenus spéciaux. Le point d'orgue de cette célébration ? La publication de ce palmarès mondial : le TOP 500 des chansons qui ont engrangé le plus de streams sur l'application depuis son lancement en 2015. Ce classement, accessible directement dans l'onglet "Accueil" de l'application, dessine un portrait clair de la popularité musicale récente. Et une chose est sûre : le rap US y règne en maître, avec des artistes dont la présence est écrasante. Malgré tout, la surprise vient souvent d'où on l'attend le moins, un phénomène courant dans le monde du streaming.

Qui domine le TOP 10 des écoutes sur Apple Music ?

Le palmarès révèle des tendances fortes. Si le hip-hop américain s'impose globalement, la première place revient à un artiste britannique. Voici le TOP 10 des morceaux les plus streamés de tous les temps sur Apple Music :

1. Shape of You – Ed Sheeran

2. Blinding Lights – The Weeknd

3. God’s Plan – Drake

4. Sunflower – Post Malone & Swae Lee

5. rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone

6. One Dance (feat. Wizkid & Kyla) – Drake

7. SICKO MODE – Travis Scott

8. Perfect – Ed Sheeran

9. No Guidance (feat. Drake) – Chris Brown

10. bad guy – Billie Eilish

Ce classement témoigne d'une domination écrasante du rap US au sein du TOP 10. Drake, notamment, y fait trois apparitions, confirmant son statut d'artiste absolument incontournable sur la plateforme. Cependant, c'est Ed Sheeran qui décroche la première place avec son morceau désormais culte, "Shape of You", accumulant des milliards d'écoutes planétaires. L'artiste britannique signe également une double présence avec "Perfect", soulignant sa portée universelle.

Au-delà du classement, quelles autres célébrations pour Apple Music ?

Ce classement n'est qu'une facette des festivités ! Apple Music a également concocté un programme riche en contenus pour marquer cette décennie d'existence. Des interviews exclusives sont prévues, plongeant dans les coulisses de la création musicale et de l'évolution de la plateforme. Des playlists spéciales ont été élaborées, offrant des rétrospectives thématiques ou des compilations des moments forts. Enfin, des contenus éditoriaux inédits retracent l'histoire et les grandes étapes de l'application depuis son lancement en 2015. C'est une manière de célébrer non seulement les artistes, mais aussi l'impact profond qu'Apple Music a eu sur notre façon de consommer la musique.

Quelles nouveautés iOS 26 pour Apple Music ?

Pour rappel, avec iOS 26, Apple Music évolue avec un nouveau design directement sur le Lockscreen. Les pochettes d'album deviennent désormais animées, apportant une touche dynamique et immersive à l'expérience d'écoute, accessible sans même déverrouiller l'appareil. C'est une innovation qui rend l'accès à la musique encore plus immédiat et visuellement stimulant pour les utilisateurs. Cette mise à jour s'inscrit dans la volonté constante d'Apple d'améliorer l'expérience utilisateur de ses services et de ses technologies mobiles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Depuis quand Apple Music existe-t-il ?

Apple Music a été lancé en 2015. La plateforme célèbre donc cette année ses 10 ans d'existence dans le paysage du streaming musical mondial.

Où peut-on consulter le classement complet du TOP 500 ?

Le classement complet du TOP 500 des morceaux les plus streamés est disponible directement sur l'application Apple Music. Vous pouvez le retrouver dans l'onglet "Accueil" sous la forme d'une playlist spéciale dédiée à cette célébration des 10 ans.

Quelle est la particularité d'iOS 26 concernant Apple Music ?

Avec la version iOS 26, Apple Music a bénéficié d'un nouveau design sur l'écran de verrouillage (Lockscreen). Désormais, les pochettes d'album sont animées, apportant une touche plus dynamique et immersive à l'expérience d'écoute, directement accessible sans déverrouiller l'appareil.