Le projet open source Data Transfert Project (DTP) a pour objectif de faciliter le transfert de données entre différentes plateformes. Il est soutenu par la Data Transfer Initiative (DTI) qui annonce un nouvel outil de transfert de listes de lecture musicales lancé par Apple et Google.

" Basé sur la pile technologique open source DTP, l'outil permet aux utilisateurs d'Apple Music et de YouTube Music de transférer des playlists de musique en streaming entre les deux services ", écrit la DTI. Elle souligne qu'il est question du transfert des listes de lecture, et non de la bibliothèque musicale.

" Comme le transfert de la playlist n'inclut pas de copies des fichiers des chansons elles-mêmes, la correspondance des chansons du côté de la destination devient un défi potentiel. " La DTI émet le souhait et même prévoit que d'autres services seront prochainement de la partie.

Une entente qui n'est pas une surprise

Apple et Google sont des membres fondateurs de la Data Transfer Initiative. L'annonce n'est donc pas une surprise, d'autant qu'elle fait suite à d'autres solutions du même acabit. Le mois dernier, la collaboration entre Apple et Google a par exemple débouché sur un outil de transfert d'une copie des photos et des vidéos de Google Photos vers iCloud Photos.

Pour les transferts des playlists entre Apple Music et YouTube Music, Apple et Google proposent une documentation en ligne concernant l'importation (Apple, Google) et l'exportation (Apple, Google).

Apple précise notamment que seules les playlists que l'utilisateur a créées sont transférables, y compris les playlists collaboratives en sa possession.