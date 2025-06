Cette année, l'événement développeur WWDC 2025 d'Apple va débuter durant le lundi de Pentecôte avec l'ambition parmi d'autres de relancer l'OS mobile pour ses iPhone.

Les rumeurs s'accordent ces derniers mois à signaler que la nouvelle évolution sera la plus importante transformation du système d'exploitation depuis longtemps et cela pourrait donner l'occasion de changer de dénomination.

Après iOS 18, plutôt que le logique iOS 19, Apple aurait décidé de relier les noms de ses plates-formes à leur année d'usage. Ici, on aura donc peut-être affaire désormais à iOS 26 (mais aussi iPadOS 26, watchOS 26, visionOS 26...).

iOS 26, une évolution en profondeur

Elle donnera lieu à une refonte profonde de l'interface inspirée de ce qui est proposé sur visionOS pour les applications tandis que l'intelligence artificielle devrait être plus sérieusement intégrée dans l'OS.

Et comme chaque année, cette mise à jour sera proposée sur la nouvelle série d'iPhone, ici iPhone 17, et sur un certain nombre de modèles plus anciens.

Certains n'y auront pas droit car trop anciens ou considérés comme obsolètes. Selon les informations à disposition, la série la plus ancienne pouvant recevoir iOS 26 sera celle des iPhone 11.

Des mises à jour qui durent

Cela signifie que les iPhone XR, XS et XS Max, qui avaient marqué les 10 ans de l'iPhone, ne seront plus supportés. Ce sera également le cas de l'iPhone SE de première génération.

Les possesseurs de l'iPhone SE 2, qui possède le même design mais une fiche technique un peu plus récente, peuvent souffler, même s'ils ne disposeront sans doute que d'une partie des possibilités de iOS 26.

La nouvelle plate-forme sera détaillée lors de la keynote du WWDC 2025 ce 9 juin mais, comme d'habitude, il faudra attendre le mois de septembre avant de la voir débarquer sur les iPhone, anciens et nouveaux.