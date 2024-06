En 2022, Apple avait dévoilé une solution de paiement fractionné baptisée Apple Pay Later. Elle permet de diviser le coût total d'un achat opéré avec Apple Pay en quatre paiements égaux échelonnés sur six semaines, sans intérêts ni frais supplémentaires.

Dévoilée à l'occasion de la présentation d'iOS 16, la solution Apple Pay Later n'a toutefois été déployée qu'en mars 2023 et uniquement aux États-Unis. Une aventure qui tourne court, puisque Apple communique sur son arrêt.

Selon TechCrunch, l'option Pay Later n'est d'ores et déjà plus disponible avec Apple Pay. Pour les personnes avec des plans de paiement en cours, elles peuvent cependant y avoir accès via l'application Apple Wallet.

D'autres options arrivent

Si Apple met fin à Apple Pay Later, c'est aussi pour mieux se concentrer sur de nouvelles solutions de paiements échelonnés par le biais d'Apple Pay. Qui plus est, de telles options seront cette fois-ci disponibles à plus grande échelle que les États-Unis.

Apple fait allusion à une annonce lors de sa conférence WWDC 2024 la semaine dernière. Il a été évoqué l'accès aux paiements échelonnés avec des cartes bancaires via Apple Pay en Australie (avec ANZ), en Espagne (CaixaBank), aux États-Unis (Citi, Synchrony) et au Royaume-Uni (HSBC et Monzo).

Le groupe vante l'accès à des options de paiement faciles, sécurisées et privées avec Apple Pay, tout en soulignant " plus de choix et de flexibilité. "