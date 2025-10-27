L'effort d'Apple pour développer ses revenus publicitaires sur iOS semble s'accélérer. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l'entreprise a désormais un plan afin d'introduire de la publicité dans son application Apple Plans.

Cette nouveauté, qui pourrait arriver dès l'année prochaine, permettra aux entreprises et aux restaurants de payer pour que leurs établissements apparaissent de manière plus visible dans les résultats de recherche.

Une idée du fonctionnement du système publicitaire

Le concept est décrit comme étant assez similaire à celui déjà en place dans l'App Store. Sur la boutique d'applications, les développeurs peuvent payer pour que leurs applications apparaissent dans un emplacement sponsorisé en fonction des requêtes des utilisateurs.

De la même manière, les commerces physiques pourraient acheter de la visibilité sur Apple Plans. Le groupe de Cupertino chercherait cependant à se distinguer de la concurrence, principalement incarnée par Google Maps.

Apple chercherait à se différencier

Pour se différencier, Apple miserait sur deux atouts. D'abord, l'entreprise promettrait une " meilleure interface " que ce que proposent Google et d'autres services de cartographie.

Ensuite, Apple s'appuierait fortement sur l'intelligence artificielle pour " garantir que les résultats sont pertinents et utiles ". L'objectif est d'intégrer les annonces de manière plus qualitative que la concurrence.

Du mécontentement à prévoir

Le gros risque pour Apple est une potentielle fronde des consommateurs. Mark Gurman souligne que certains clients sont déjà mécontents de voir leur iPhone transformé en vitrine publicitaire pour les services maison comme AppleCare+, Apple Music, Apple TV (+) ou Fitness+. Des publicités sont également poussées dans Apple News pour les pays concernés.

Potentiellement au printemps 2026, le déploiement de la publicité sur Apple Plans arriverait dans le cadre d'une mise à jour iOS 26.4 ou iOS 26.5. À noter que ce n'est toutefois pas la première fois que Bloomberg évoque la publicité avec Apple Plans, sans concrétisation au final.