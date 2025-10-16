Le service de streaming d'Apple a changé d'identité. Apple TV+ est désormais simplement Apple TV. Lors d'une intervention sur le podcast The Town, Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, explique que le service est jugé suffisamment établi pour abandonner le suffixe qui le distinguait jusqu'alors de l'écosystème matériel et logiciel d'Apple.

La justification derrière l'abandon du "+"

La raison invoquée par Apple est avant tout pragmatique. Le suffixe " + " avait une fonction précise dans la nomenclature de la marque. " Nous avons mis le ' + ' parce que nous l'avions utilisé dans nos autres services comme iCloud+, mais nous faisons cela quand nous avons un service gratuit et ensuite une version payante. "

Pour le cadre d'Apple, la simplification était devenue une évidence : " Nous l'appelions tous Apple TV et nous nous sommes dit, étant donné où nous en sommes aujourd'hui, que c'est le moment idéal pour le faire, alors faisons-le simplement. "

Cette décision marque donc la maturité d'un service qui, d'après Apple, n'a plus besoin d'un appendice pour affirmer son identité de plateforme par abonnement.

Le risque de confusion avec le matériel et l'application est-il réel ?

La principale critique soulevée par ce changement de nom est la potentielle ambiguïté entre le service de streaming (Apple TV), le boîtier multimédia et l'application qui centralise les contenus.

Interrogé sur ce point, Eddy Cue a réagi : " Notre matériel s'appelle Apple TV 4K pour votre téléviseur. [...] Je pense que c'est très bien, et l'application s'appelle Apple TV. Elle s'appelle aussi Apple TV sur les produits de nos partenaires, donc je ne pense pas que ce sera un problème du tout. "

Pour la direction d'Apple, l'identité de chaque produit est assez forte pour éviter que les utilisateurs ne s'y perdent.

Bien plus d'abonnés qu'imaginé...

Au-delà de la simple sémantique, cette décision trahit une confiance nouvelle d'Apple dans la robustesse de son service. Bien qu'Eddy Cue n'ait pas communiqué de chiffres précis sur le nombre d'abonnés, il a clairement réfuté les estimations qui circulent.

Face aux rapports suggérant entre 40 et 45 millions d'abonnés, il a affirmé : " Nous n'avons pas communiqué nos chiffres, mais nous sommes significativement au-dessus de ça. [...] Le service se porte bien. [...] Notre contenu n'a jamais été aussi bon. "