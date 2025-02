D'après Bloomberg, Apple explore la possibilité de monétiser Apple Plans en y intégrant des publicités. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large visant à augmenter les revenus publicitaires du groupe de Cupertino.

Pour autant, le développement technique n'a pas encore commencé et l'idée a seulement été évoquée lors de réunions en interne.

En s'inspirant de Google Maps ?

Les publicités dans Apple Plans (ou Apple Maps) ne seraient pas sous la forme de bannières. À la manière de ce que propose Google Maps, il s'agirait de résultats de recherche sponsorisés.

Des entreprises pourraient ainsi payer afin de faire apparaître leurs établissements en priorité dans les résultats de recherche de l'application ou pour bénéficier d'une meilleure exposition sur la carte. L'amélioration de la visibilité des entreprises serait alors associée à des revenus supplémentaires pour Apple.

Apple a de l'expérience avec la publicité

Dans l'App Store et via Apple Search Ads, Apple permet déjà aux développeurs de faire la promotion de leurs applications en haut des résultats de recherche. Une telle stratégie est susceptible d'être adoptée et adaptée pour Apple Plans.

En outre, Apple diffuse également des publicités sur les applications Apple News et Stocks (Bourse), même si ce n'est pas encore quelque chose de généralisé.

Dans l'expectative pour les utilisateurs

L'introduction de publicités dans Apple Plans pourrait altérer l'expérience utilisateur et c'est probablement un point sur lequel Apple sera particulièrement vigilant. Un équilibre devra être trouvé entre des annonces pertinentes et non intrusives. C'est souvent pourquoi il est davantage fait allusion à des recommandations.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que Bloomberg prête à Apple l'intention de déployer des publicités dans Apple Plans, y compris par l'entremise de résultats de recherche payants pour les annonceurs.

De gros revenus pour Apple ?

Apple ne communique pas au sujet des revenus générés par Apple Search Ads. Le chiffre de 4 milliards de dollars par an avait circulé en 2022, avec des projections à une dizaine de milliards de dollars d'ici quatre à cinq ans.

L'été dernier, Apple a fini par lancer une version web d'Apple Plans. Elle pourrait aussi s'inscrire dans une stratégie de monétisation autour des services.