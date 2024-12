L'été dernier, Apple a soudainement décidé de rendre disponible sur le Web son service de cartographie Apple Plans. Toujours en bêta, cette version web d'Apple Plans est devenue compatible avec davantage de navigateurs et bénéficie de la prise en charge du français.

Les principales fonctionnalités demeurent les itinéraires à pied et en voiture, les lieux d'intérêt et des informations pratiques (horaires d'ouverture, photos, évaluations et commentaires), l'accès aux fiches pour diverses actions, les guides de découverte de lieux.

Comme promis, Apple apporte d'autres fonctionnalités qui manquaient par rapport à l'application sur iPhone, iPad et Mac, à commencer par Vue à 360° (ou Look Around). Ces vues à 360° sont l'équivalent de Street View pour Google Maps.

Trouvez l'icône avec des jumelles

Lorsque des vues panoramiques à 360° sont proposées, une icône en forme de jumelles fait son apparition dans le coin inférieur gauche de la carte. En cliquant dessus, une fenêtre dédiée apparaît en surimpression et peut être agrandie pour recouvrir la carte entière.

Même si la navigation est légèrement différente, Vue à 360° d'Apple Plans est très proche de Street View de Google Maps. Son arrivée sur la version web d'Apple Plans n'a toutefois pas fait l'objet d'une annonce particulière d'Apple.

Une liste des pays couverts par Vue à 360° d'Apple Plans est à consulter sur cette page. Elle comprend en outre la liste des fonctionnalités d'Apple Plans sur iOS et iPadOS. Il y a encore du chemin à faire pour combler les lacunes de la version web…