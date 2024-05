Afin de souligner la finesse du nouvel et puissant iPad Pro de seulement 5,1 mm d'épaisseur pour son modèle de 13 pouces, Apple a eu l'idée d'une publicité. Elle montre une imposante presse industrielle qui écrase différents outils et objets créatifs.

Un métronome, divers instruments de musique, une sculpture, des appareils photo, une borne d'arcade, des livres ou encore des pots de peinture sont lentement broyés pour dévoiler à la fin l'iPad Pro.

" Découvrez le nouvel iPad Pro. Le produit le plus fin que nous ayons jamais créé, l'écran le plus avancé que nous ayons jamais produit, avec l'incroyable puissance de la puce M4. Imaginez toutes les choses qu'il permettra de créer ", a notamment commenté Tim Cook, le patron d'Apple.

Apple reconnaît s'être planté

La métaphore a suscité la controverse. Hormis une mise en scène de la destruction d'objets et par extension de l'environnement auquel ils font écho, c'est la destruction même de la créativité humaine qui a été pointée du doigt.

" La créativité fait partie de notre ADN chez Apple, et il est incroyablement important pour nous de concevoir des produits qui permettent aux créatifs du monde entier de s'épanouir ", a déclaré Tor Myhren, vice-président marketing et communications d'Apple (AdAge).

" Notre objectif est de toujours célébrer la myriade de façons dont les utilisateurs s'expriment et donnent vie à leurs idées via l'iPad. Nous avons raté le coche avec cette vidéo, et nous en sommes désolés. "

Une pub qu'Apple ne diffusera pas

Si la vidéo initialement diffusée lors de la keynote de présentation du nouvel iPad Pro reste pour le moment en ligne, elle ne bénéficiera en tout cas pas d'une diffusion à la télévision, comme l'avait d'abord prévu Apple. Pourtant… elle avait sans doute été savamment pensée par les créatifs du groupe de Cupertino.