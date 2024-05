Pour le renouvellement de la gamme d'iPad d'Apple, la star est l'iPad Pro dont les deux formats de 13 pouces et 11 pouces passent à des écrans OLED. Un écran dit Ultra Retina XDR qui tire parti de deux panneaux OLED. La luminosité est de 1 000 cd/m² pour les contenus SDR et HDR, et jusqu'à 1 600 cd/m² en pointe pour le HDR.

Sur les plus grosses configurations en matière de capacité de stockage, Apple a prévu un verre nano-texturé en option. L'épaisseur est par ailleurs revue à la baisse, puisqu'elle est de 5,1 mm pour le modèle de 13 pouces et de 5,3 mm pour le modèle de 11 pouces.

Un gros saut de puce

Mark Gurman de Bloomberg avait encore une fois eu les bonnes informations. D'une puce Apple M2, le nouvel iPad Pro fait un saut vers une puce Apple M4 gravée en 3 nm qu'il inaugure. Apple vante notamment une partie CPU 50 % plus rapide, ainsi que les mêmes performances que la puce M2 pour moitié moins d'énergie avec les jeux.

Grâce à un Neural Engine capable d'effectuer 38 000 milliards d'opérations à la seconde, Apple souligne une puissance hors normes pour les tâches d'intelligence artificielle, tout en laissant entrevoir l'exécution de puissants modèles d'IA générative en local.

Des précisions viendront probablement le mois prochain avec la présentation d'iPadOS 18.

Bonne nouvelle pour le mode paysage

Le système TrueDepth a été déplacé au centre et sur le côté le plus long de l'iPad Pro, afin de permettre une utilisation plus naturelle en mode paysage.

À l'arrière, un grand-angle de 12 mégapixels (f/1,8) doit améliorer la numérisation de documents, grâce à l'appui d'un nouveau flash True Tone adaptatif et la fusion de plusieurs photos.

Apple a prévu un nouveau Magic Keyboard plus fin et plus léger, ainsi qu'un nouvel Apple Pencil Pro. Ce dernier détecte les pincements de l'utilisateur et déploie une palette pour changer d'outil, modifier l'épaisseur de trait et la couleur. Un moteur haptique est en outre intégré.

Prix et disponibilité

Le nouvel iPad Pro avec puce M4 est en précommande dès aujourd'hui et sera disponible à partir du 15 mai prochain.

L'iPad Pro 11 pouces est proposé à partir de 1 219 € (Wi‑Fi), tandis que l'iPad Pro 13 pouces débute à 1 569 € (Wi-Fi). La configuration de base dispose de 256 Go de stockage. L'Apple Pencil Pro est au prix de 149 €.