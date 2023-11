La prise en charge du protocole de messagerie enrichie Rich Communication Services (RCS) est désormais au programme pour Apple et l'iPhone. Jusqu'à présent, le groupe de Cupertino était sinon réticent ou du moins très peu intéressé par ce support.

" Dans le courant de l'année prochaine, nous ajouterons le support du RCS Universal Profile, la norme telle qu'elle est actuellement publiée par la GSM Association (ndlr : GSMA). Nous pensons que le RCS offrira une meilleure expérience d'interopérabilité que les SMS ou les MMS ", indique Apple dans un communiqué.

Remplaçant désigné du SMS pour plus de modernité et dans le respect d'un standard, RCS s'appuie sur le protocole IP et s'aligne sur la messagerie instantanée entre les utilisateurs. Il permet les discussions de groupe, savoir si un message a été consulté, l'envoi de fichiers ou encore le partage de contenus lors d'un appel.

Une annonce saluée par Google

Google est un fervent défenseur de RCS, et y compris avec l'ajout du chiffrement de bout en bout pour toutes les discussions dans son application Messages sur Android. L'annonce d'Apple est ainsi accueillie avec enthousiasme par Hiroshi Lockheimer.

" Tout le monde devrait disposer d'une messagerie sécurisée et moderne, sans se soucier du type de téléphone vers lequel des messages sont envoyés. Nous sommes ravis de voir Apple se joindre à notre travail en cours avec la GSMA sur RCS, afin d'améliorer l'envoi de messages pour tous ", écrit sur X le vice-président de Google qui est notamment en charge d'Android.

La courte communication d'Apple précise cependant que le RCS fonctionnera sur l'iPhone en parallèle avec iMessage qui " continuera d'être la meilleure et la plus sécurisée des messageries pour les utilisateurs d'Apple. "

En marge d'iMessage (et avec bulle verte)

9To5Mac analyse que iMessage restera la plateforme de messagerie utilisée pour toutes les communications entre les utilisateurs d'iPhone, et qu'il ne s'agit pas d'ouvrir iMessage à d'autres plateformes. " RCS supplantera simplement les SMS et les MMS, et existera séparément d'iMessage. […] Les SMS et MMS resteront également disponibles en tant que solution de repli en cas de besoin. "

Par ailleurs, Apple appliquera une bulle verte pour les messages échangés par RCS, de la même manière que les SMS. La bulle bleue restera le privilège d'iMessage. Outre-Atlantique, où la marque Apple est très forte avec l'iPhone, cette différenciation est dénoncée comme un outil de reconnaissance sociale, avec des dérives chez les adolescents.

La Commission européenne a ouvert une enquête dans le but de déterminer si iMessage d'Apple doit être sous le coup de la législation DMA (Digital Markets Act), comme c'est le cas pour WhatsApp et Messenger de Meta.

Dans cette éventualité, il y aura une obligation d'interopérabilité pour iMessage avec les plateformes concurrentes. La soudaine annonce d'Apple d'une adoption du RCS est peut-être une manœuvre pour tenter d'adoucir les tensions.