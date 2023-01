On devrait enfin avoir bientôt un premier aperçu officiel du casque de réalité mixte concocté par Apple. Les rumeurs vont bon train pour tenter de décrire le dispositif, signe possible d'un lancement prochain.

Et selon Mark Gurman, de Bloomberg, une annonce devrait bien intervenir cette année, et même assez rapidement. Il affirme en effet que le casque Reality Pro devrait être présenté durant le printemps, avant l'événement développeurs annuel WWDC, habituellement organisé en juin.

Un casque haut de gamme sous xrOS

Les rumeurs ont régulièrement évoqué les caractéristiques d'un produit haut de gamme qui pourrait coûter autour de 3000 dollars à son lancement, avec des écrans haute définition micro OLED, une douzaine de caméras et une puce Apple M2 à bord.

Il pourra jouer sur les deux tableaux de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle et serait aussi doté d'un écran externe pour afficher des expressions faciales, le tout se présentant comme une sorte de masque de ski avec des matériaux étudiés pour apporter confort et légèreté.

Mais si Apple présentera son gadget sous toutes les coutures, la disponibilité effective ne se jouerait qu'en fin d'année. Cela doit permettre aux développeurs de se familiariser avec xrOS, le système d'exploitation du casque qui sera détaillé durant le WWDC, avant une commercialisation en automne.

Le pilotage de l'interface devrait se faire grâce à un suivi du regard (eye tracking), des commandes vocales et un contrôleur externe. Offrir une expérience utilisateur intuitive et pratique reste l'une des difficultés pour les casques de réalité virtuelle et augmentée et il reste à voir si Apple aura su combiner efficacement les bonnes méthodes pour faire la différence.

Priorité à xrOS, iOS 17 en retrait

Apple travaillerait déjà avec certains développeurs sur des applications exploitant xrOS et ces efforts devraient prendre le dessus par rapport au développement de iOS 17 et iPadOS 17.

Le même Mark Gurman indique ainsi que la prochaine évolution de l'OS mobile sera plutôt légère avec peu de nouveautés, pour laisser le champ libre à l'essor de xrOS. La même stratégie serait de mise pour macOS 14 Sunburst qui marquera donc aussi une mise à jour légère.

Apple suit dans le même temps un cycle sur deux ans, avec une évolution forte la première année et une progression plus légère l'année suivante, faite surtout d'optimisations et de changements cosmétiques.