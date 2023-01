Tout porte à croire qu'Apple ne sortira finalement pas d'iPhone SE 4 en 2024 : la marque aurait abandonné l'idée alors même qu'il aurait pu s'agir du premier à embarquer un modem conçu en interne.

Ming-Chi Kuo avait un temps évoqué le fait qu'Apple choisisse de reporter la sortie de son smartphone le plus accessible de sa gamme au printemps 2024. Mais finalement, Apple aurait plus simplement fait le choix d'annuler sa sortie.

Apple ne séduit plus sur l'entrée de gamme

Cela s'expliquerait par l'échec actuel de l'iPhone 14 et iPhone 14 Plus, considérés comme l'entrée de gamme actuelle par la marque. Les smartphones n'arrivent pas à convaincre le public et seule la gamme Pro semble véritablement canaliser les ventes.

Or, il faut rappeler que l'iPhone 14 et iPhone 14 Plus ont volontairement été négligés par Apple et constituent un produit assez bancal qui permet justement à la marque d'un peu mieux valoriser son offre iPhone 14 Pro. L'iPhone 14 tel qu'il est sorti, ne sert ainsi que de faire valoir à l'iPhone 14 Pro, et la stratégie commerciale semble fonctionner.

La marque perd l'occasion de tester son propre modem, et plus encore

Apple envisageait de faire évoluer le design de son iPhone SE 4 en adoptant celui de l'iPhone XR, avec une hausse de prix au passage... Une stratégie qui aurait pu signer un véritable fiasco pour un smartphone qui peine toujours à trouver sa place au sein de la gamme d'Apple. Néanmoins, l'iPhone SE 4 aurait permis à Apple de tester son modem conçu en interne, et ce, à grande échelle... Mais la firme n'étant pas encore assurée des performances de sa puce ne souhaite visiblement plus prendre de tels risques.

Sans ces tests, il semble qu'Apple ne devrait pas tenter d'intégrer son propre modem au coeur des iPhone 16 et continuer ainsi de se tourner vers Qualcomm.