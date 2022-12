Introduit en 2016 par Apple, l'iPhone SE a connu deux autres itérations en 2020 et en 2022. Pour l'iPhone SE de 4e génération, c'est désormais l'incertitude avec les propos tenus par l'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities.

D'après Ming-Chi Kuo, Apple va probablement reporter, voire annuler la production de l'iPhone SE 4 de 2024. Une décision qui serait légitimée par des résultats qui ne sont pas à la hauteur des espérances d'Apple dans l'entrée de gamme et le milieu de gamme de la marque.

Un iPhone SE 4 trop cher pour 2024 ?

Aux prévisions généralement fines et ultérieurement vérifiées, l'analyste financier cite les cas de l'iPhone SE de 3e génération, de l'iPhone 13 mini ou encore du récent iPhone 14 Plus pour lequel il est difficile de trouver un positionnement clair. Toutefois, il a également d'autres arguments.

Ming-Chi Kuo évoque en effet des inquiétudes pour un nouveau design, et notamment avec l'écran de l'iPhone SE 4, qui entraînera une augmentation des coûts de production. Ce ne serait plus forcément en adéquation avec l'iPhone SE qui est présenté par Apple comme le plus abordable de ses iPhone.

Les rumeurs pour l'iPhone SE 4

Reste qu'il va bien falloir moderniser le design de l'iPhone SE pour lui redonner de l'attractivité, sans prendre le risque d'empiéter avec des iPhone d'ancienne génération que la marque conserve habituellement à son catalogue.

Les rumeurs sur l'iPhone SE 4 concernent essentiellement un affichage de 6,1 pouces, en conservant toujours une dalle LCD et un design calqué sur celui de l'iPhone XR de 2018 sans le bouton Touch ID au bas du smartphone. L'iPhone SE 3 reprend de son côté les traits de l'iPhone 8 et un affichage de 4,7 pouces.

Rappelons par ailleurs que pour 2024, la nouvelle réglementation européenne va pousser Apple à abandonner sa connectique Lightning sur iPhone au profit d'un port USB-C. Pas sûr toutefois que cela pèse dans la balance pour l'iPhone SE 4.