Apple publie ses résultats du premier trimestre de son exercice 2025 décalé, soit la période d'octobre à décembre 2024. Les ventes du groupe de Cupertino ont progressé de 4 % sur un an pour un chiffre d'affaires de 124,3 milliards de dollars. Le bénéfice net d'Apple ressort à 36,3 milliards de dollars (+7 % sur un an).

Patron d'Apple, Tim Cook souligne le meilleur trimestre du groupe à ce jour et met en avant d'autres records enregistrés, dont 100 milliards de dollars de revenus pour les services à l'échelle d'une année et 2,35 milliards d'appareils Apple actifs dans le monde. Sachant qu'il y a plus d'un milliard d'abonnements payants sur les services de la plateforme.

Un bémol concerne les ventes d'iPhone qui ont connu un léger recul sur les trois derniers mois de 2024 à 69,7 milliards de dollars (-0,8 %). Il s'explique notamment par le coup de mou des ventes de l'iPhone en Chine (-11 %), mais Tim Cook retient aussi que les modèles d'iPhone 16 se vendent mieux sur les marchés où Apple Intelligence est disponible.

Les services d'Apple restent en forme

L'iPhone représente à lui seul plus de 55 % des revenus d'Apple (contre 58 % il y a un an). En hausse de 14 % sur un an, le chiffre d'affaires des services atteint 26,3 milliards de dollars et ils comptent pour plus de 21 % des ventes d'Apple.

La plus forte progression sur un an (+15,5 %) est du côté des ordinateurs Mac à presque 9 milliards de dollars, suivis de l'iPad (+15,2 %) à 8,1 milliards de dollars. Pour les wearables, équipements du foyer et accessoires, c'est une baisse de 1,7 % à 11,75 milliards de dollars.

L'Apple Vision Pro n'est évoqué que du bout des lèvres, mais essentiellement pour indiquer de plus en plus de cas d'usage en entreprise avec cet appareil pour l'informatique spatiale. Apple évite soigneusement le qualificatif de casque de réalité mixte et ne divulgue aucun chiffre officiel pour l'Apple Vision Pro.