Le casque Apple Vision Pro a fait sensation à son lancement mais il a fallu se rendre à l'évidence qu'il s'agit d'une première version nécessitant un certain nombre d'ajustements.

Le prix n'est pas le moindre de ses problèmes, même s'il n'a jamais été question d'en faire un objet grand public. A l'usage, le casque de réalite mixte d'Apple ne s'est pas révélé parfait mais s'il a ouvert de nouveaux horizons qui reste à explorer.

Trop lourd pour être porté longuement, trop chaud lorsqu'il est sollicité, pas assez autonome, il s'est montré un peu court au regard de la richesse des usages qu'il proposait.

Le Vision Pro, un laboratoire d'essai avant tout

Sa production a été stoppée fin 2024 et le produit écoule ses derniers stocks sans laisser émerger de suite pour le moment. Pourtant, Apple y travaille, affirme Bloomberg via le journaliste Mark Gurman, et la firme californienne veut tirer les leçons de l'échec du Vision Pro.

Elle a lancé une série d'évaluations jaugeant de la pertinence des fonctionnalités et de l'interface et elle travaillerait à une version spéciale de l'interface visionOS consacrée aux lunettes connectées.

Ces études, baptisées Atlas, vont être intégrées au système de validation de la qualité des produits pour pouvoir en tenir compte sur de prochaines générations, qu'il s'agisse de casques ou de lunettes de réalité augmentée.

Un site y serait consacré à Santa Clara, à quelques pas du campus de Cupertino, où se préparent les lunettes connectées de demain, tandis que les technologies d'écran sont passées en revue.

Tous ces travaux doivent permettre de lancer plus tard (peut-être dès cette année) une version plus abordable du casque Vision Pro dont le prix pourrait tourner autour de 1600 dollars et séduire ainsi un plus large public.

Des lunettes connectées, oui, mais...

A plus long terme, Apple prépare également des lunettes de réalité mixte mais elles ne seraient pas lancées avant 2027 au mieux. Ce domaine prend pourtant de l'ampleur et ce qui était encore il y a peu un gadget de film futuriste se rapproche peu à peu de la réalité, qu'il s'agisse de lunettes connectées intégrant de l'IA comme les Ray-Ban Meta ou de dispositifs dotés d'un mini-écran, comme on peut en trouver chez certaines marques.

Pour l'instant, les fonctionnalités sont ajoutées par petites touches. Un gadget complet et qui se suffirait à lui-même n'est pas encore d'actualité et il faudra sans doute encore miniaturiser les composants et réduire la consommation d'énergie pour disposer d'un véritable gadget fonctionnel et endurant.