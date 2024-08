Apple publie les résultats du troisième trimestre de son exercice 2024 décalé. Sur la période de trois mois allant jusqu'au 29 juin, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 86 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport à la même période. Le bénéfice net est en progression de 8 % à 21,5 milliards de dollars.

À 39,3 milliards de dollars, les ventes d'iPhone sont en léger recul de 1 % sur un an. Ce recul pour l'iPhone est plus marqué en Chine (-6,5 %), sous la forte pression de la concurrence des fabricants chinois. Patron d'Apple, Tim Cook se dit néanmoins confiant sur le long terme. Pour les wearables, équipements du foyer et accessoires, c'est une baisse de 2,3 % à 8,1 milliards de dollars.

Les ventes d'ordinateurs Mac progressent de 2,5 % à 7 milliards de dollars, tandis que les ventes d'iPad connaissent un rebond de 24 % à 7,2 milliards de dollars. Elles sont portées par le lancement des nouveaux iPad Air 11 et 13 pouces.

Du côté des services, ils sont en hausse de 14,2 % et représentent 24,2 milliards de dollars. Les services comptent pour plus de 28 % des ventes d'Apple (derrière 46 % pour l'iPhone) et le groupe souligne plus d'un milliard d'abonnements payants sur les services de sa plateforme. " C'est plus du double du nombre que nous avions il y a seulement quatre ans. "

Un super cycle avec Apple Intelligence ?

Tim Cook n'omet pas de parler de l'arrivée prochaine d'Apple Intelligence en termes évidemment élogieux. " C'est un système d'intelligence artificielle révolutionnaire qui place des modèles d'IA générative puissants et privés au cœur de l'iPhone, de l'iPad et du Mac. " Il estime qu'il s'agira d'un moment clé pour un cycle de renouvellement des appareils d'Apple.

Apple arrivera avec un retard à l'allumage en matière d'IA générative, mais ce retard par rapport à d'autres groupes technologiques pourrait être bénéfique au final avec une intégration plus mature dans ses produits et en bénéficiant de l'existant via des partenariats.

" Nous investissons dans l'IA et le machine learning depuis des années. En plus d'investir davantage, nous avons également redéployé certaines compétences vers l'IA et le machine learning ", souligne Tim Cook.

Apple Intelligence en Europe

Quant au blocage actuel d'Apple Intelligence pour l'Union européenne (et en Chine), l'ambition affichée est d'avancer aussi vite que possible en lien avec les organismes de régulation.

" Nous devons comprendre les exigences réglementaires avant de pouvoir nous engager et fixer un calendrier. […] Notre objectif est toujours de proposer des fonctionnalités à tout le monde. "