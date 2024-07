L'arrivée de la série iPhone 16 sonnera aussi le coup d'envoi de l'OS mobile iOS 18 qui introduira pour sa part Apple Intelligence, l'environnement d'intelligence artificielle générative mixant IA locale et en cloud de façon sécurisée et pouvant faire appel ponctuellement à ChatGPT d'OpenAI.

On sait désormais que l'IA générative n'arrivera pas directement avec iOS 18 en septembre mais qu'elle sera introduite vers le mois d'octobre à l'occasion de la mise à jour iOS 18.1.

Dès à présent, Apple met à disposition des développeurs iOS 18.1 Beta (mais aussi iPadOS 18.1 Beta et macOS 15.1 Beta) avec Apple Intelligence à bord afin de les aider à se familiariser dès à présent avec l'environnement et à adapter éventuellement leurs applications pour en tirer parti.

Apple Intelligence d'abord pour les développeurs US

L'IA générative façon Apple ne sera disponible qu'à partir de l'iPhone 15 Pro et au-delà tandis que les tablettes tactiles iPad devront disposer d'au moins une puce Apple M1 pour en profiter. Pour MacOS, il faudra également une machine avec au minimum la puce Apple M1.

Cette première mise à disposition ne contiendra pas encore toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence, celles permettant de doper les capacités de Siri n'étant pas encore disponibles.

L'intégralité des capacités de l'IA générative d'Apple pourrait ainsi n'être déployée qu'en 2025. Mais pour l'Europe, ce sera sans doute plus long. La firme de Cupertino est en conflit avec les obligations de la législation DMA (Digital Markets Act) européenne et l'accuse d'affaiblir la sécurité de son infrastructure.

Les iPhone en Europe n'auront donc sans doute pas accès à Apple Intelligence au mois d'octobre et aucune fenêtre de lancement précise n'a été donnée pour un éventuel déploiement.

Pas d'IA Apple pour l'Europe

De fait, pour les développeurs européens, iOS 18.1 Beta n'active pas Apple Intelligence et les laisse ainsi sans accès à l'IA générative. Il faut en effet que la langue de l'appareil et de Siri soit réglée sur Anglais US et que la localisation de l'appareil soit associée aux Etats-Unis pour que les fonctionnalités soient déverrouillées.

Le marché chinois n'a pas non plus accès à Apple Intelligence, des négociations étant en cours pour déployer éventuellement des versions d'IA répondant aux critères de l'Empire du Milieu.