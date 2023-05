" Nous sommes heureux d'annoncer un record absolu pour les services et un record pour l'iPhone au trimestre de mars, malgré l'environnement macroéconomique difficile, et de voir notre base installée d'appareils actifs atteindre un niveau record ", a déclaré Tim Cook, le patron d'Apple.

Pour les trois premiers mois de cette année, le groupe de Cupertino a réalisé un chiffre d'affaires de 94,8 milliards de dollars, en recul de 2,5 % sur un an, et a dégagé un bénéfice net de 24,2 milliards de dollars (-3,4 % sur un an).

Si les revenus d'Apple sont une nouvelle fois en baisse à l'image du trimestre précédent, ils sont cependant meilleurs qu'attendu. Avec un dollar au même niveau que celui de l'année dernière, les ventes du groupe auraient même progressé.

L'iPhone toujours star et le Mac en souffrance

En hausse de 1,5 % sur un an, les ventes d'iPhone atteignent 51,3 milliards de dollars et représentent ainsi plus de 54 % des derniers revenus trimestriels du groupe. Marquée par des difficultés d'approvisionnement, la petite déconvenue des fêtes de fin d'année 2022 est effacée. De nouveaux utilisateurs ont été acquis du côté de marchés émergents comme l'Inde.

Les services progressent de 5,5 % sur un an, avec des ventes à 20,9 milliards de dollars et plus de 975 millions d'abonnements payants. Pour toutes les autres catégories de produits, les revenus sont en baisse. Cette baisse est la plus significative pour les ordinateurs Mac (-31,3 %) à 7,2 milliards de dollars. Apple ne fait pas exception à l'effondrement du marché du PC.

La baisse des revenus est de 12,8 % pour l'iPad à 6,7 milliards de dollars, et de seulement 0,5 % pour les wearables, équipements du foyer et accessoires à 8,7 milliards de dollars.

Plus de 2 milliards d'appareils actifs

Si Apple se réjouit de sa base grandissante de plus de 2 milliards d'appareils actifs qui constitue " une fondation solide pour l'expansion future de son écosystème " et des perspectives de monétisation avec les services, ce chiffre n'est en réalité pas détaillé. Le cap des 2 milliards avait déjà été franchi au cours du trimestre de décembre 2022.

À la suite de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2023 décalé et clos le 1er avril 2023, le titre Apple a progressé de 2,5 % dans les échanges après-Bourse.