Les confinements durant la pandémie de coronavirus avaient permis de relancer les ventes d'ordinateurs pour les consommateurs en quête d'équipements permettant de télétravailler ou de suivre des cours à distance.

Cette période de grâce est désormais terminée et la situation s'est même aggravée avec l'incertitude économique provoquée par la crise en Ukraine et la montée de l'inflation.

Pour les fabricants, le contexte est devenu beaucoup plus difficile avec un recul des ventes significatif et qui s'étend depuis plusieurs trimestres. 2022 a été décevante et les analystes s'attendent à une année 2023 toujours compliquée.

Et cela commence dès le premier trimestre, selon le cabinet d'études IDC qui dresse un tableau assez sombre du marché avec des reculs à deux chiffres pour tous les principaux acteurs.

Apple prend cher

Avec 56,9 millions d'unités écoulées, les ventes se sont contractées de près de 30% sur un an et personne n'échappe au carnage : de -24% pour HP, numéro deux mondial à -30% pour Lenovo, leader du marché, en passant par un exceptionnel -40% pour les ventes d'appareils Apple !

Les analystes citent pêle mêle une demande faible depuis la fin des confinements, un contexte économique toujours incertain qui limite les intentions d'achats ou encore des excès de stock qui paralysent les flux.

Avec un retour de croissance qui ne se manifestera au mieux qu'en fin d'année, ainsi qu'une migration amplifiée vers Windows 11, les fabricants doivent s'attendre à souffrir durant plusieurs trimestres.

Un rebond tardif et incertain

Ce n'est qu'en 2024 qu'un nouveau cycle de renouvellement des équipements devrait redémarrer et qui sera plus ou moins important en fonction de l"intensité de la reprise de croissance.

Dans le cas particulier d'Apple, le recul violent des ventes n'est pas complètement une surprise. Les représentants de la firme californienne l'avaient laissé entendre lors de la dernière présentation des résultats financiers trimestriels en soulignant que les ventes de Mac et de tablettes tactiles iPad étaient en souffrance.

Il y a aussi cette rumeur d'un arrêt temporaire de production de la puce Apple M2 en janvier et février, avec une reprise en mars mais à la moitié des niveaux de production précédents, qui suggère que la firme doit temporiser pour faire face à cette crise inédite pour sa stratégie Apple Silicon qui vise à basculer tous ses équipements vers des puces ARM.