Alors que les fans d'Apple attendent fébrilement le "nouveau Siri" pour le printemps 2026, les nouvelles qui filtrent des laboratoires de Cupertino sont loin d'être rassurantes. L'assistant intelligent, pièce maîtresse de la stratégie IA d'Apple, aurait déjà du mal à convaincre... ses propres créateurs.

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, les ingénieurs qui testent actuellement la future version sont déjà "préoccupés par ses performances". Un signe alarmant pour une entreprise qui a déjà raté le train de l'IA générative.

Pourquoi le nouveau Siri est-il si attendu (et si en retard) ?

C'est la pièce maîtresse d'Apple Intelligence, la suite de fonctions IA dévoilée en grande pompe à la WWDC 2024. Apple a promis un Siri entièrement réarchitecturé, capable de comprendre le contexte personnel, d'analyser ce qui s'affiche à l'écran et d'agir au sein des applications. Un véritable assistant proactif, enfin capable de rivaliser avec la concurrence.





Mais ce Siri du futur se fait attendre. Initialement prévu pour iOS 18, son lancement a été repoussé d'un an, car il ne répondait pas aux "standards de qualité" de la firme. Un retard qui a déjà forcé Apple à intégrer ChatGPT à ses iPhone pour combler son retard.

Quelles sont ces nouvelles inquiétudes internes ?

La nouvelle alerte vient du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, généralement très bien informé. Selon lui, les ingénieurs qui ont accès à la version de test d'iOS 26.4 — la mise à jour qui doit intégrer le nouveau Siri — émettent déjà des doutes sur ses performances. C'est un très mauvais signal, à six mois de la sortie prévue.





Ces doutes ravivent les craintes d'un nouvel échec cuisant pour Apple dans la course à l'IA. Alors que Google Gemini est de plus en plus performant sur les Pixel et les Galaxy S25, Apple risque de se retrouver avec un assistant à nouveau dépassé, ce qui pourrait provoquer une fuite de ses talents en IA, déjà courtisés par Meta et d'autres.

Apple a-t-il un plan B en cas d'échec ?

L'enjeu est si grand qu'Apple préparerait deux pistes en parallèle. La première repose sur ses propres modèles d'IA, exécutés en local sur l'appareil. La seconde, un plan de secours, consisterait à utiliser les modèles Gemini de Google via son "Private Cloud Compute". Le fait que la version interne (probablement basée sur la technologie maison) suscite déjà des critiques pourrait pousser Apple à se reposer encore davantage sur ses concurrents.





Incapable de rivaliser, Apple a même dû se résoudre à intégrer ChatGPT pour répondre aux requêtes complexes. Si le nouveau Siri est un échec, la firme de Cupertino aura non seulement un an de retard, mais devra aussi admettre son incapacité à produire seule une IA de pointe. Un aveu de faiblesse qui serait terrible pour son image.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'Apple Intelligence ?

Apple Intelligence est le nom donné par Apple à son ensemble de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, intégrées à iOS, iPadOS et macOS. Annoncée en 2024, elle inclut des outils comme la retouche de photos, la création de "Genmojis" et, à terme, la refonte de l'assistant Siri.

Quand le nouveau Siri sera-t-il disponible pour le grand public ?

Sauf nouveau report, la nouvelle version de Siri est attendue avec la mise à jour iOS 26.4, dont la sortie est prévue pour le printemps 2026.

Pourquoi le premier lancement du nouveau Siri a-t-il été annulé en 2025 ?

Apple a officiellement déclaré que la technologie n'atteignait pas les "standards de qualité" de l'entreprise. Craig Federighi, le vice-président de l'ingénierie logicielle, a expliqué qu'une "réarchitecture" complète de l'assistant était nécessaire, ce qui a entraîné un retard d'environ un an.