La domination de ChatGPT commence à montrer des signes de déclin. Durant une longue période, le modèle d'OpenAI a été le souverain incontesté des intelligences artificielles génératives.

Cependant, il doit maintenant faire face à une compétition de plus en plus intense, y compris de la part de son concurrent direct, Google Gemini. Selon les données récentes de la société d'analyse Similarweb, une tendance majeure se dessine : les utilisateurs, insatisfaits, commencent à explorer d'autres options.

Quelles sont les raisons de l'explosion du trafic de Gemini ?

Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Depuis août, le nombre de visites vers Google Gemini a explosé de 46 %, pour atteindre 1,1 milliard par mois. Entre-temps, ChatGPT connaît une croissance stagnante de moins de 1%. Cette dégringolade se traduit directement sur les parts de marché : en l'espace d'un an, ChatGPT a chuté de 78 % à 73,8 %, tandis que Gemini a bondi de 9,1 % à 13,7 %.

GenAI Traffic Share Update



Takeaways:

→ Gemini's rapid ascent continues.

→ Perplexity catches up with Grok.



?️ 12 months ago:

ChatGPT: 87.1%

Gemini: 6.5%

Perplexity: 1.7%

Claude: 1.7%

Copilot: 0.9%



?️ 6 months ago:

ChatGPT: 77.2%

DeepSeek: 7.6%

Gemini: 5.5%

Grok: 3.2%… pic.twitter.com/bRC1dvp78F — Similarweb (@Similarweb) October 3, 2025





Quelle est la raison principale de ce changement de cap ? Une série de mises à jour mal accueillies par la communauté d'OpenAI. Le passage à GPT-5 a suscité une impression de lenteur et, surtout, l'introduction d'un « mode sécurité » perçu comme excessif, limitant la créativité et la justesse des réponses. De nombreux utilisateurs déçus ont exprimé leur insatisfaction, décrivant l'IA comme « plus idiote qu’auparavant ».

Est-ce que cela signifie que ChatGPT est terminé ?

Cependant, il serait trop prématuré de déclarer ChatGPT mort. OpenAI maintient un atout majeur : la fidélité de ses utilisateurs, même si Google séduit les curieux et les désappointés. Les statistiques parlent d'elles-mêmes : 82,2 % des utilisateurs de ChatGPT n'ont recours à aucune autre intelligence artificielle générative. En revanche, les données de Gemini sont beaucoup plus instables, affichant seulement un taux d'exclusivité de 49,1 %.

Top 10 websites by total visits in September 2025:



→ ChatGPT was the only website with positive growth.

→ Bing dropped to 10th place, surpassed by Wikipedia. pic.twitter.com/heEE1C5Swa — Similarweb (@Similarweb) October 8, 2025





Il est aussi nécessaire de contextualiser les volumes. ChatGPT, avec 5,9 milliards de visites en septembre, conserve sa stature dominante face à Gemini qui n'a enregistré que 1,1 milliard de visites. Pour un grand nombre de personnes, le service d'OpenAI est devenu l'incarnation même de l'IA, un réflexe presque culturel ardu à défaire.

Quels avantages Google possède-t-il pour l'avenir ?

En dépit de son retard, Google détient deux atouts majeurs pour changer la donne. La première est l'incorporation presque native de son intelligence artificielle dans le vaste écosystème Google. La société de Mountain View a la capacité de déployer son intelligence artificielle à grande échelle et d'en faire une composante essentielle, grâce à sa présence tant dans le moteur de recherche que sur Android, qui équipe des milliards de téléphones portables.





Le deuxième avantage, moins apparent mais tout aussi crucial, est de nature économique. Google contrôle l'intégralité de son processus de production, depuis la conception de ses propres processeurs (TPU) jusqu'à la gestion de ses centres de données. Grâce à cette intégration verticale, elle a la possibilité de faire fonctionner ses modèles à un coût largement inférieur à celui d'OpenAI. Un atout stratégique de premier ordre dans un conflit qui promet d'être prolongé et onéreux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le motif principal de la déception des utilisateurs de ChatGPT ?

La critique majeure porte sur la transition vers GPT-5. Beaucoup d'utilisateurs jugent le modèle moins rapide et moins pertinent, en particulier à cause d'un nouveau niveau de sécurité excessivement strict qui se déclenche de manière inopportune et limite les réponses de l'IA.

Gemini est-il plus couramment utilisé que ChatGPT actuellement ?

Non, pas pour le moment. En dépit de son expansion rapide, Gemini est toujours bien en dessous en termes de nombre total d'utilisateurs. ChatGPT enregistre 5,9 milliards de visites par mois, tandis que Gemini en compte 1,1 milliard. Toutefois, l'orientation actuelle penche manifestement en faveur de l'IA de Google.

La loyauté des utilisateurs de ChatGPT peut-elle être suffisante ?

C'est l'avantage principal d'OpenAI. ChatGPT jouit d'une base très robuste, avec plus de 82 % d'utilisateurs qui l'utilisent exclusivement. Toutefois, si la qualité perçue continue de se dégrader et que Gemini devient plus facilement accessible par le biais de l'écosystème Google, cette loyauté pourrait s'effriter plus rapidement que prévu.