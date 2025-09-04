Critiqué pour son retard sur le front de l'intelligence artificielle générative, Apple envisagerait une collaboration avec Google. Bloomberg rapporte qu'un accord formel a été passé afin de tester l'intégration d'un modèle Gemini personnalisé qui animera des capacités de Siri sur l'iPhone.

Un moteur de recherche nouvelle génération

Le projet, connu en interne sous le nom de « World Knowledge Answers », vise à faire de Siri un véritable moteur de réponses.

L'idée n'est plus de se contenter de fournir des liens web, mais de générer des résumés clairs et directs basés sur les informations d'internet, à la manière de ce que proposent déjà OpenAI avec ChatGPT Search ou Perplexity.

L'interface combinerait du texte, des photos, des vidéos et des points d'intérêt locaux pour faire d'une recherche vocale une réponse instantanée.

Une alliance inattendue avec Google

Pour y parvenir, Apple semble mettre sa fierté de côté. Alors que ses propres modèles d'IA se chargeront d'analyser les données personnelles de l'utilisateur sur l'appareil, c'est bien un modèle Gemini de Google qui pourrait gérer la partie recherche et synthèse d'informations sur le Web.

Le modèle Gemini personnalisé fonctionnerait sur les propres serveurs Private Cloud Compute du groupe de Cupertino.

Une telle collaboration est susceptible de marquer un tournant stratégique majeur pour deux entreprises qui se livrent une bataille féroce sur de nombreux marchés. Il en va manifestement de la modernisation de Siri qui peine toujours à convaincre face à la concurrence.

Quel avenir pour Siri et la recherche ?

Longuement retardée, la refonte en profondeur ne devrait pas voir le jour avant 2026. Bloomberg évoque un alignement sur iOS 26.4.

Au-delà de l'assistant vocal, la technologie d'IA pourrait s'étendre à d'autres applications de l'écosystème Apple, comme le navigateur Safari et la recherche Spotlight. La perspective d'un changement d'ampleur dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec l'information sur leur iPhone.

Reconnu coupable d'avoir maintenu un monopole illégal sur le marché de la recherche en ligne, Google vient tout juste d'échapper à un démantèlement et un juge américain n'a pas remis en cause l'accord à plusieurs milliards de dollars avec Apple pour être le moteur de recherche par défaut de Safari.