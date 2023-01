Pendant que l'écosystème Android s'organise et fait grandir le segment des smartphones pliants, Apple ne dévoile officiellement aucun projet pour son OS mobile iOS ou iPadOS.

Pourtant, la firme californienne a déposé divers brevets sur d''hypothétiques appareils dotés d'un affichage souple ou sur la problématique de la charnière, élément sensible pour cette nouvelle catégorie d'appareil.

Pour l'analyste Ming-Chi Kuo, les préparatifs sont déjà en cours et et le lancement d'un premier produit pourrait intervenir dès l'an prochain. A défaut d'un iPhone, ce serait une tablette tactile iPad pliante qui serait programmée.

iPad pliant et nouvel iPad Mini en 2024

Ses informations au sein des chaînes d'approvisionnement plaident pour une mise en valeur l'an prochain, au côté d'un nouvel iPad Mini (qu'on disait pourtant moribond) dont la production de masse débuterait début 2024.

D'autres observateurs du marché ont déjà pressenti l'arrivée d'un premier appareil pliant chez Apple l'an prochain, sans préciser parfaitement sa nature mais en affirmant que ce ne sera pas un iPhone.

Certains ne sont pas aussi optimistes et prévoient l'arrivée d'un tel appareil avec écran pliable bien plus tard, pas avant 2026. On le constate, les fenêtres de lancement sont étendues et personne n'est très sûr de ses affirmations.

Une arrivée bienvenue pour relancer les ventes ?

Une arrivée en 2024 d'un iPad pliant (et d'un iPad Mini) contribueraient en tous les cas à relancer le segment. Ming-Chi Kuo anticipe une chute des ventes de 10 à 15% cette année, dans le prolongement du violent recul des ventes de PC après les confinements de la pandémie de coronavirus.

En attendant, les fabricants de smartphones Android continuent d'explorer le jeune segment des smartphones pliants et certains fabricants de PC tentent la même aventure des PC portables pouvant devenir de grandes tablettes tactiles ou fournir un écran secondaire en fonction de ce qui est affiché sur l'affichage principal.

Le segment est encore jeune et laisse de la place à l'imagination tout en contribuant à créer un positionnement ultra premium à forte rentabilité. Il reste maintenant à démocratiser les écrans souples repliables pour générer du volume.