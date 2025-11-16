Selon des informations du Financial Times, le conseil d'administration d'Apple et ses plus hauts dirigeants auraient récemment intensifié les discussions concernant la succession de l'actuel PDG.

Si aucune annonce officielle n'est attendue avant la publication des résultats financiers de janvier, qui couvriront la période cruciale des fêtes, la machine est bel et bien en marche pour préparer l'un des changements de direction les plus scrutés de la décennie.

Un départ qui se prépare de longue date

Cette accélération ne serait pas liée aux performances actuelles de l'entreprise, qui s'apprête à vivre une fin d'année record grâce aux ventes de l'iPhone. Il s'agit plutôt de l'aboutissement d'un plan de transition mûri depuis des années.

L'héritage de Tim Cook, qui a pris les rênes en 2011 après Steve Jobs, est colossal. Sous sa direction, la valorisation boursière d'Apple a explosé de près de 1800 %, et la firme a lancé des produits emblématiques comme l'Apple Watch et des services majeurs comme Apple Pay ou Apple TV+.

Son départ éventuel n'est pas une surprise mais plutôt un événement pour lequel Apple se doit d'être parfaitement préparé. La transition doit se faire en douceur pour rassurer les marchés et garantir la continuité stratégique.

John Ternus, le favori au profil d'ingénieur

Au cœur des discussions, un nom revient avec insistance : celui de John Ternus. Actuellement vice-président senior de l'ingénierie matérielle, il est perçu par de nombreux observateurs comme le successeur le plus probable.

Âgé de 50 ans, il présente un profil qui n'est pas sans rappeler celui de Cook à ses débuts, alliant jeunesse relative et une profonde connaissance des rouages internes de l'entreprise où il travaille depuis plus de vingt ans.

Son expertise technique est un atout majeur. Le choix d'un leader issu de l'ingénierie signalerait la volonté d'Apple de maintenir l'innovation produit au centre de sa stratégie. Ternus a supervisé des projets cruciaux et sa nomination serait un gage de stabilité et de continuité dans la culture d'excellence matérielle de la firme.

Une transition au sommet dans un contexte de remaniement

Le départ potentiel de Tim Cook s'inscrit dans un mouvement plus large de renouvellement des cadres dirigeants d'Apple. Récemment, l'entreprise a vu le départ de Jeff Williams, l'ancien directeur des opérations, dont les responsabilités ont été redistribuées entre plusieurs hauts cadres, dont John Ternus lui-même. De même, le poste de directeur financier a récemment changé de mains, Luca Maestri cédant sa place à Kevan Parekh.

Si Ternus tient la corde, d'autres candidats talentueux composent ce que les analystes appellent un "solide banc de successeurs". Parmi eux, Craig Federighi (ingénierie logicielle) ou Greg Joswiak (marketing mondial) possèdent également des profils crédibles.

Quoi qu'il en soit, le choix final en dira long sur la direction que prendra Apple : privilégiera-t-elle l'excellence opérationnelle, l'innovation logicielle ou la domination matérielle pour sa prochaine décennie ? La question reste ouverte.