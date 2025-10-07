Alors que Tim Cook s'apprête à fêter ses 65 ans, une transition majeure se prépare au sommet d'Apple. Le départ imminent du COO Jeff Williams et la potentielle retraite de plusieurs cadres historiques placent John Ternus, actuel patron de l'ingénierie matérielle, en position de favori pour prendre les rênes, signalant un possible retour aux sources axé sur l'innovation produit.

La nouvelle d'un remaniement imminent au sein de la direction d'Apple agite les cercles de la Silicon Valley. Avec le départ programmé de Jeff Williams, directeur des opérations et longtemps considéré comme le dauphin naturel de Tim Cook, c'est un pilier de l'entreprise qui s'apprête à tirer sa révérence.

Ce mouvement, le plus significatif depuis les départs conjoints de Jony Ive et Angela Ahrendts en 2019, prépare potentiellement le terrain pour un changement de direction au plus niveau au sein de l'entreprise californienne.

Une génération de cadres sur le départ

L'implacable réalité du temps rattrape la direction d'Apple. Plusieurs figures emblématiques, qui ont façonné l'entreprise pendant plus d'une décennie, envisagent désormais leur retraite.

Parmi eux, Johny Srouji, le maître d'œuvre des puces ARM de la stratégie Apple Silicon qui ont permis l'émancipation vis-à-vis d'Intel, et Lisa Jackson, vice-présidente en charge de l'environnement et des initiatives sociales. Leurs potentiels départs créeraient un vide considérable, forçant l'entreprise à puiser dans ses rangs ou à chercher des talents externes pour maintenir le cap.

L'intelligence artificielle, un dossier épineux

Au-delà des départs naturels, certaines positions sont plus incertaines. C'est le cas de John Giannandrea, débauché de Google en 2018 pour piloter la stratégie d'intelligence artificielle.

Malgré le lancement d'Apple Intelligence, son avenir serait en suspens, fragilisé par les difficultés persistantes de Siri et des luttes internes sur la direction à prendre. Une partie de ses responsabilités a d'ailleurs déjà été transférée, signe que la patience de la direction a ses limites. Apple explorerait même des pistes externes pour renforcer son leadership dans ce domaine crucial pour l'avenir.

John Ternus, le technologue en pole position

Dans ce jeu de chaises musicales, un nom émerge avec une clarté grandissante : John Ternus. À 50 ans, le vice-président senior de l'ingénierie matérielle est désormais considéré comme l'héritier le plus probable de Tim Cook.

Son profil de technologue, profondément ancré dans le produit, semble plébiscité par le conseil d'administration, qui chercherait à insuffler une nouvelle dynamique d'innovation.

Sa mise en avant progressive par les équipes de communication, notamment lors des lancements de produits comme l'iPhone Air, n'est pas un hasard. C'est une stratégie mûrement réfléchie pour familiariser le public avec le futur visage de la firme de Cupertino.

Le passage de flambeau ne sera pas immédiat, Tim Cook n'ayant pas exprimé le souhait de se retirer à court terme. Il pourrait même évoluer vers un rôle de président du conseil d'administration.

Mais la machine est lancée, et la montée en puissance de John Ternus dessine les contours d'un Apple qui, pour préparer son avenir, semble vouloir renouer avec son ADN d'ingénieurs.