Apple a discrètement mis à jour son application Apple TV qui est disponible depuis le début de l'année sur Google Play pour les appareils mobiles Android. Elle a désormais droit à la compatibilité avec la fonctionnalité Google Cast.

Une intégration standard pour Google Cast

Après la mise à jour de l'application, une nouvelle icône Cast apparaît dans le coin supérieur droit de l'interface. Un appui sur cette icône ouvre une fenêtre listant tous les appareils compatibles Google Cast détectés sur le réseau local, comme les Chromecast ou les téléviseurs équipés de Google TV.

Une fois la diffusion lancée, un mini-lecteur s'affiche sur le téléphone ou la tablette, servant alors de télécommande. Il permet de gérer la lecture, de faire une avance ou un retour rapide de 10 secondes, et d'accéder aux options d'audio et de sous-titres.

Pas pour l'application Apple TV sur iOS

Si l'application Apple TV sur Android bénéficie dorénavant de Google Cast et comble en ce sens une lacune, ce n'est pas le cas pour son homologue sur iOS. Pas de support Google Cast pour Apple TV sur iOS, tandis que l'application Apple TV sur Android fait l'impasse sur la prise en charge de la technologie AirPlay.

À noter par ailleurs que le changement intervient alors que Netflix a fait le choix de retirer le support de Google Cast de son application mobile, et aiguille vers la télécommande fournie avec la TV ou l'appareil de streaming TV.