Depuis quelques semaines, des utilisateurs avaient constaté la disparition de l'icône Cast de leur application mobile Netflix. La plateforme de streaming a confirmé avoir mis fin à cette fonctionnalité pour la majorité des téléviseurs connectés et des appareils de streaming.

Un sacrifice pour l'expérience utilisateur ?

Sur une page de son Centre d'aide, Netflix explique ne plus prendre en charge " la diffusion de programmes depuis un appareil mobile vers la plupart des TV ou appareils de streaming TV ".

Cette décision aurait été prise pour améliorer l'expérience, au risque de susciter du mécontentement du côté de ceux qui appréciaient la navigation par le biais de leur smartphone.

Désormais, la consigne est que pour naviguer dans Netflix, " il vous faudra utiliser la télécommande fournie avec votre TV ou votre appareil de streaming TV. "

Avec toutefois une exception

La suppression concerne principalement les appareils modernes équipés d'une interface et d'une télécommande, comme les Chromecast avec Google TV, le Google TV Streamer et la plupart des téléviseurs intégrant Google TV.

Une exception subsiste néanmoins. La fonction Caster reste disponible pour les possesseurs d'anciens modèles de Chromecast (sans télécommande) et certains téléviseurs intégrant nativement la technologie Google Cast.

Pour ce parc d'appareils plus anciens, une condition s'applique, un abonnement à un forfait sans publicité. En France, le forfait Standard avec pub de Netflix représente une audience de plus de 10 millions de personnes.