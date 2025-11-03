Les Apple Store se préparent pour un " overnight " dans la soirée du 11 novembre, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Cette opération, qui verra les employés modifier la présentation des magasins après la fermeture, pourrait simplement signaler l'arrivée des décorations de fin d'année.

Cependant, un autre indice retient l'attention, la situation des stocks de deux produits spécifiques : Apple TV et Homepod mini.

Pourquoi la date du 12 novembre est-elle scrutée ?

Apple suit généralement ce protocole de mise à jour nocturne juste avant le lancement de nouveaux produits. Bien que la proximité des fêtes de fin d'année brouille les pistes cette fois-ci, la rumeur d'une sortie matérielle persiste.

Les candidats les plus probables sont une nouvelle Apple TV et un HomePod mini rafraîchi. Cette hypothèse est renforcée par le fait que les commentaires récents de Tim Cook lors de la présentation des résultats financiers du groupe semblent écarter la sortie de nouveaux Mac avant 2026.

Quels sont les indices d'un lancement imminent ?

Le principal indicateur provient des canaux de distribution. Mark Gurman note que les stocks des modèles actuels d'Apple TV et de HomePod mini sont tendus et s'amenuisent. Une telle diminution des stocks précède souvent l'arrivée de nouvelles versions.

Ces deux produits sont attendus pour une mise à jour, qui devrait inclure de nouvelles puces et potentiellement les composants sans fil maison d'Apple.

Quel serait l'intérêt stratégique de ces nouveaux produits ?

Même si Tim Cook a déclaré qu'Apple disposait déjà de sa " plus extraordinaire gamme de produits " pour les fêtes, Mark Gurman nuance.

L'Apple TV et le HomePod mini sont considérés comme des contributeurs à la marge aux résultats financiers. Leur lancement ne contredirait donc pas les déclarations du patron d'Apple.

Surtout, ces nouveaux appareils sont attendus pour " aider à présenter les nouvelles fonctionnalités Siri et Apple Intelligence prévues pour l'année prochaine ". Si la sortie n'a pas lieu avant fin 2025... l'attente ne devrait pas être longue.